Pillado un camionero a 138 kilómetros a la hora y puesto de cocaína

Conducía un conjunto euromodular de gran tonelaje (44 toneladas) y los agentes calculan que hubiera necesitado unos 85 metros adicionales para poder detener el camión, por su velocidad y pesaje, lo que suponía un grave riesgo para la seguridad víal

28 abril 2026.- Efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria han procedido a investigar a un varón de 34 años de edad, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras ser detectado conduciendo con temeridad manifiesta un conjunto euromodular compuesto por un tractocamión y dos semirremolques.

Los hechos tuvieron lugar a finales del pasado mes de febrero, en el tramo comprendido desde los kilómetros 152 y 172 de la autovía A-67(Palencia –Santander) entre los términos municipales de Molledo y Los Corrales de Buelna. El conductor circulaba a una velocidad de 138 km/h realizando adelantamientos a turismos y otros vehículos pesados, pese a tratarse de un conjunto cuya masa total ascendía a 44,750 toneladas.

Por la que velocidad a la que circulaba (tenía limitado en esa vía a 90 km/h), unido al peso del conjunto, el vehículo habría necesitado aproximadamente 85 metros adicionales para su completa detención. Esta circunstancia habría incrementado notablemente el riesgo en caso de encontrarse con retenciones, obras u otras circunstancias que requieran una frenada de emergencia.

Una vez parado el vehículo, los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico le practicaron al conductor pruebas de alcohol y drogas, arrojando resultado positivo en cocaína.

Igualmente observaron que los neumáticos no tenían la homologación para circular a esa velocidad, lo que elevaba significativamente el peligro de sufrir un reventón, dadas las condiciones de carga y velocidad.

La actuación puso de manifiesto una conducta de extrema gravedad, generando un elevado riesgo tanto para el propio conductor como para el resto de usuarios de la vía.

Siguiendo las recomendaciones de la DGT, la Guardia Civil recuerda la importancia de no conducir con la presencia de alcohol y de drogas en el organismo, y de respetar los límites de velocidad establecidos, especialmente en los vehículos de tercera categoría, ya que el incumplimiento de estas normas influye negativamente en el tiempo de reacción y aumenta la gravedad de las lesiones en caso de siniestro vial.