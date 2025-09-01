«Adiós», de José Prats, y el documental ‘Inania’, de Júlia Girós y Vera Herrero Mercader, ganan la cuarta edición de «Rurales»

El cortometraje de animación ‘Adiós’, dirigido por José Prats, y el documental ‘Inania’, de las realizadoras Júlia Girós y Vera Herrero Mercader, han resultado ganadores de la cuarta edición de ‘Rurales’, festival que se celebra en Espinama para «descentralizar el sector audiovisual».

El cineasta torrelaveguense Manuel Gutiérrez Aragón entregó el premio de honor del festival a Nacho Vigalondo, y el jurado ha decidido entregar dos premios ex aequo. Uno al cortometraje ‘Donde se quejan los pinos’, de Ed Antoja y otro al documental ‘Iturralde’, de Jon Martija Lenuda que trata el tema de los incendios forestales justo unos días después de que el fuego haya envuelto en llamas los Picos de Europa.

La cántabra Patricia Hernández se ha llevado el Premio del Público por su trabajo. ‘Las que se fueron a servir’. Organizado por la compañía de artes escénicas Ruido Interno, en la modalidad videoarte y otros lenguajes el premio se ha declarado desierto y el jurado ha decidido entregar un premio ex aequo al

trabajo de ficción ‘Donde se quejan los pinos’, de Ed Antoja y al documental ‘Iturralde’, de Jon Martija Lenuda. En cuanto al Premio del Público ha sido para la cántabra Patricia Hernández por su trabajo ‘Las que se fueron a servir’. Además, este sábado el realizador de Cabezón de la Sal, Nacho Vigalondo ha recibido el premio honorifico de manos del cineasta torrelaveguense Manuel Gutiérrez Aragón, presidente de honor de ‘Rurales’.

Vigalondo ha ensalzado este festival, que se celebra desde hace cuatro años en Espinama, y que según sus palabras “viene a paliar uno de los grandes males del sector audiovisual contemporáneo, tan centralizado y urbanita”. Tras recoger el premio reivindicó la necesidad de mantener iniciativas como

‘Rurales’, que le parecen imprescindibles y afirmó sentirse feliz con la distinción: “me produce mucho orgullo y además me permite reencontrarme con muchas personas que, sentimentalmente, me hacen sentir que estoy en casa”.