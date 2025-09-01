Septiembre se estrena plagado de banderas rojas en las playas de Cantabria

Este día 1 de septiembre se estrena en Cantabria plagado de banderas rojas en las playas, según recoge el informe de Cruz Roja de las 12.00 horas.

Tradicionalmente, el mes de septiembre puede venir acompañado del buen tiempo en Cantabria, a veces incluso con mejor climatología que agosto, lo que favorecería extender un poco más la temporada veraniega, aunque este lunes la mayoría de playas cántabras tienen prohibido el baño.

El índice de radiación ultravioleta es alto con un valor de seis.