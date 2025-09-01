  • 1 de septiembre de 2025
Septiembre se estrena plagado de banderas rojas en las playas de Cantabria

Este día 1 de septiembre se estrena en Cantabria plagado de banderas rojas en las playas, según recoge el informe de Cruz Roja de las 12.00 horas.

Tradicionalmente, el mes de septiembre puede venir acompañado del buen tiempo en Cantabria, a veces incluso con mejor climatología que agosto, lo que favorecería extender un poco más la temporada veraniega, aunque este lunes la mayoría de playas cántabras tienen prohibido el baño.

El índice de radiación ultravioleta es alto con un valor de seis.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

