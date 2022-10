Álvarez: “Sanidad, por irresponsable e incapaz, empuja a la Atención Primaria al desastre y a los médicos a la huelga”

Cs considera que la propuesta que ha hecho Sanidad al Sindicato Médico ‘no resuelve los acuerdos incumplidos de 2019, ni los actuales problemas de Atención Primaria’

Félix Álvarez (Ciudadanos)

“Sanidad, por irresponsable e incapaz, empuja a la Atención Primaria al desastre y a los médicos a la huelga”.

Así califica el portavoz de Ciudadanos (Cs) Félix Álvarez, la situación actual y ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los médicos de Atención Primaria tras reunirse hoy con representantes del Sindicato Médico.

Los profesionales sanitarios reclaman soluciones a los ‘graves problemas’ a los que según ellos se enfrentan, tales como agresiones, sobrecarga laboral, los incumplimientos de acuerdos y las nuevas plazas de continuidad.

Álvarez considera que la consejería de Sanidad no tiene verdadera intención de negociar para resolver el problema ya que por el momento no ofrece alternativas solventes y considera que no resuelve ni los acuerdos incumplidos con el Sindicato Médico de 2019 ni los actuales problemas de Atención Primaria, todo lo contrario, los agrava.

“Mienten, falsean y prometen soluciones que no resuelven nada. El próximo lunes el consejero de Sanidad nos tendrá que explicar en el Parlamento el absurdo documento que ha entregado al Sindicato Médico para evitar una huelga anunciada”, ha manifestado el portavoz de la formación liberal.

El Sindicato Médico exige soluciones para detener la degradación que sigue sufriendo la Atención Primaria. Para el portavoz de Ciudadanos (Cs), un médico de familia no puede atender en un día a 50 o incluso a más de 70 pacientes con la dedicación que necesita cada uno de ellos.

“La Atención Primaria no es un taller mecánico donde llevas el coche, te cambian el aceite y te vas para casa. Los pacientes necesitan que sus médicos de cabecera puedan dedicarles el tiempo necesario para valorar sus dolencias”. Álvarez se ha mostrado crítico con la actual situación del Sistema Cántabro de Salud.

“No se puede tolerar que cuando un médico de familia te manda al especialista tengas que esperar tres, cuatro y, en ocasiones, hasta seis meses”.

Ciudadanos considera que la Atención Primaria, tal y como la conocíamos, cuyos principales objetivos siempre fueron la prevención y la detección temprana de enfermedades para evitar agravamientos que luego requieren intervenciones más complejas, y aumento del gasto, está desapareciendo.

Según Álvarez, los más de 1300 millones de euros destinados a Sanidad este año tendrían que ser suficientes para ofrecer a los cántabros una sanidad de calidad y a los médicos, enfermeras y al resto de personal unas condiciones mucho más favorables.