  • 17 de agosto de 2025
Avisos amarillos en Liébana y Cantabria del Ebro por altas temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria (AEMET) ha lanzado un aviso amarillo por altas temperaturas para este domingo 17 de agosto, en la zona de Liébana, donde se podrían alcanzar temperaturas máximas de 34 grados, y en Cantabria del Ebro, con 34 grados en Campoo y hasta 36 grados previstos en Valderredible.

