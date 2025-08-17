  • 17 de agosto de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Los jóvenes cántabros…

Los jóvenes cántabros siguen «atrapados en la precariedad», afirma CCOO

Los jóvenes cántabros siguen «atrapados en la precariedad», afirma CCOO
.

La vivienda es «inaccesible» para los jóvenes en Cantabria, según el sindicato

El sindicato CCOO de Cantabria cierra su Semana de la Juventud con una radiografía en la que resumen que la situación de la juventud cántabra sigue «atrapada en la precariedad».

En concreto, señala como datos más relevantes de la realidad sociolaboral de la juventud en Cantabria que la vivienda es «inaccesible», ya que solo el 13,90 de las personas jóvenes están independizadas. La organización sindical apunta a que la banca exige unos ahorros de 42.839 euros para poder acceder a una hipoteca y que Cantabria presenta la segunda tasa de emancipación más baja de España.

Además, más del 72% de las personas menores de 30 años tiene contratos temporales y los contratos indefinidos pierden peso entre la juventud, con solo el 27,59 por ciento del total.

Según CCOO en todos los factores analizados las mujeres soportan más precariedad y soportan peores datos, lo que hace que la desigualdad persista en la brecha de género.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Banderas rojas en muchas playas de Cantabria Investigados cuatro jóvenes como presuntos autores de más 6.000 euros en daños en ValderredibleInvestigados cuatro jóvenes como presuntos autores de más 6.000 euros en daños en Valderredible Un control de tráfico de la Guardia Civil - (C) Foto: David Laguillo - CANTABRIA DIARIOPreparado el dispositivo especial de tráfico para el puente del 15 de agosto
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.