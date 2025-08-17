Los jóvenes cántabros siguen «atrapados en la precariedad», afirma CCOO

La vivienda es «inaccesible» para los jóvenes en Cantabria, según el sindicato

El sindicato CCOO de Cantabria cierra su Semana de la Juventud con una radiografía en la que resumen que la situación de la juventud cántabra sigue «atrapada en la precariedad».

En concreto, señala como datos más relevantes de la realidad sociolaboral de la juventud en Cantabria que la vivienda es «inaccesible», ya que solo el 13,90 de las personas jóvenes están independizadas. La organización sindical apunta a que la banca exige unos ahorros de 42.839 euros para poder acceder a una hipoteca y que Cantabria presenta la segunda tasa de emancipación más baja de España.

Además, más del 72% de las personas menores de 30 años tiene contratos temporales y los contratos indefinidos pierden peso entre la juventud, con solo el 27,59 por ciento del total.

Según CCOO en todos los factores analizados las mujeres soportan más precariedad y soportan peores datos, lo que hace que la desigualdad persista en la brecha de género.