  • 28 de octubre de 2025
  1. Home
  2. Santander
  3. Ayuntamiento y Filmoteca…

Se proyectarán películas como REC, en la imagen

Ayuntamiento y Filmoteca celebran Halloween con el II Maratón de Cine de terror

.
Digiqole Ad

Será el viernes, 31 de octubre, en la Filmoteca Mario Camus con una programación que combinará clásicos del fantaterror español, cortometrajes creados por jóvenes y títulos contemporáneos del género

Se proyectarán películas como REC, en la imagen
Se proyectarán películas como REC, en la imagen

Consolidamos un formato que el público acogió con entusiasmo el año pasado. Queremos ofrecer una forma distinta de celebrar Halloween, disfrutando del cine, de su historia y de su capacidad para emocionarnos y asustarnos”, señala Noemí Méndez

El Ayuntamiento de Santander y la Filmoteca de Cantabria Mario Camus organizan la segunda edición del maratón de cine de Halloween, una propuesta que cuenta este año con la participación de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria.

La cita tendrá lugar este viernes, 31 de octubre, en la Filmoteca, y busca consolidarse como una alternativa cultural para celebrar Halloween de manera diferente, disfrutando del séptimo arte y reivindicando el cine español de terror.

“Con esta segunda edición consolidamos un formato que el público acogió con entusiasmo el año pasado. Queremos ofrecer una forma distinta de celebrar Halloween, disfrutando del cine, de su historia y de su capacidad para emocionarnos y asustarnos”, ha avanzado la concejala de Cultura y Juventud Noemí Méndez.

Méndez ha invitado a los ciudadanos a acercarse a la Filmoteca y vivir Halloween de un modo especial y ha agradecido la colaboración institucional para hacer posible esta experiencia inmersiva en torno al séptimo arte.

La actividad arrancará a las 17.30 horas, con la proyección de Pánico en el Transiberiano (Eugenio Martín, España/Reino Unido, 1972, 90 min.).

El cuerpo de un antropoide hallado en Manchuria por un científico inglés es trasladado a Londres a bordo del Transiberiano. Comienza así un viaje plagado de intrigas y muertes en cuanto el fósil vuelve a la vida. Clásico del fantaterror español con un reparto internacional encabezado por Christopher Lee, Peter Cushing y Telly Savalas.

El vestíbulo de la Filmoteca se transformará en un espacio ambientado para la ocasión donde los asistentes podrán fotografiarse y disfrutar de un cóctel especialmente preparado para el evento tras esta primera proyección.

Desde las 20.00 horas, se proyectarán los trabajos realizados en el taller “Sustos, cámaras y acción: Jump Scares”, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Juventud a través de la plataforma Jovenmanía.

En esta primera edición, una veintena de jóvenes asistieron a una sesión práctica impartida en la Filmoteca por los cineastas cántabros Nacho Solana y Álvaro de la Hoz. Los participantes aprendieron técnicas de rodaje y recursos del género para crear breves escenas de terror, filmando una serie de sketches que componen el cortometraje colectivo “Jump Scares”. Esta pieza resultante se proyectará durante el maratón como una de las novedades de esta edición.

Desde las 20.30 horas, un nuevo descanso permitirá a los asistentes compartir impresiones y posar en los distintos espacios de la filmoteca decorados para la ocasión.

A las 21.00 horas, el maratón continuará con la película [·REC] (Jaume Balagueró y Paco Plaza, España, 2007, 76 min.)

Cada noche, Ángela (Manuela Velasco), una joven reportera de televisión local, sigue con su cámara a un grupo profesional distinto. Esa noche acompaña a los bomberos, con la esperanza de cubrir un suceso impactante. Lo que parecía una salida rutinaria se convierte en una pesadilla cuando ambos equipos quedan atrapados en un edificio donde una infección se propaga sin control. Un referente del cine de terror contemporáneo que renovó el género a través del metraje encontrado y los célebres “jump scares” o sustos repentinos.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

La Fundación Acorde celebra la III Jornada de Salud Mental el 4 de noviembre en Santander

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.