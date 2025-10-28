Ayuntamiento y Filmoteca celebran Halloween con el II Maratón de Cine de terror

Será el viernes, 31 de octubre, en la Filmoteca Mario Camus con una programación que combinará clásicos del fantaterror español, cortometrajes creados por jóvenes y títulos contemporáneos del género

Se proyectarán películas como REC, en la imagen

“Consolidamos un formato que el público acogió con entusiasmo el año pasado. Queremos ofrecer una forma distinta de celebrar Halloween, disfrutando del cine, de su historia y de su capacidad para emocionarnos y asustarnos”, señala Noemí Méndez

El Ayuntamiento de Santander y la Filmoteca de Cantabria Mario Camus organizan la segunda edición del maratón de cine de Halloween, una propuesta que cuenta este año con la participación de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Cantabria.

La cita tendrá lugar este viernes, 31 de octubre, en la Filmoteca, y busca consolidarse como una alternativa cultural para celebrar Halloween de manera diferente, disfrutando del séptimo arte y reivindicando el cine español de terror.

“Con esta segunda edición consolidamos un formato que el público acogió con entusiasmo el año pasado. Queremos ofrecer una forma distinta de celebrar Halloween, disfrutando del cine, de su historia y de su capacidad para emocionarnos y asustarnos”, ha avanzado la concejala de Cultura y Juventud Noemí Méndez.

Méndez ha invitado a los ciudadanos a acercarse a la Filmoteca y vivir Halloween de un modo especial y ha agradecido la colaboración institucional para hacer posible esta experiencia inmersiva en torno al séptimo arte.

La actividad arrancará a las 17.30 horas, con la proyección de Pánico en el Transiberiano (Eugenio Martín, España/Reino Unido, 1972, 90 min.).

El cuerpo de un antropoide hallado en Manchuria por un científico inglés es trasladado a Londres a bordo del Transiberiano. Comienza así un viaje plagado de intrigas y muertes en cuanto el fósil vuelve a la vida. Clásico del fantaterror español con un reparto internacional encabezado por Christopher Lee, Peter Cushing y Telly Savalas.

El vestíbulo de la Filmoteca se transformará en un espacio ambientado para la ocasión donde los asistentes podrán fotografiarse y disfrutar de un cóctel especialmente preparado para el evento tras esta primera proyección.

Desde las 20.00 horas, se proyectarán los trabajos realizados en el taller “Sustos, cámaras y acción: Jump Scares”, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Juventud a través de la plataforma Jovenmanía.

En esta primera edición, una veintena de jóvenes asistieron a una sesión práctica impartida en la Filmoteca por los cineastas cántabros Nacho Solana y Álvaro de la Hoz. Los participantes aprendieron técnicas de rodaje y recursos del género para crear breves escenas de terror, filmando una serie de sketches que componen el cortometraje colectivo “Jump Scares”. Esta pieza resultante se proyectará durante el maratón como una de las novedades de esta edición.

Desde las 20.30 horas, un nuevo descanso permitirá a los asistentes compartir impresiones y posar en los distintos espacios de la filmoteca decorados para la ocasión.

A las 21.00 horas, el maratón continuará con la película [·REC] (Jaume Balagueró y Paco Plaza, España, 2007, 76 min.)

Cada noche, Ángela (Manuela Velasco), una joven reportera de televisión local, sigue con su cámara a un grupo profesional distinto. Esa noche acompaña a los bomberos, con la esperanza de cubrir un suceso impactante. Lo que parecía una salida rutinaria se convierte en una pesadilla cuando ambos equipos quedan atrapados en un edificio donde una infección se propaga sin control. Un referente del cine de terror contemporáneo que renovó el género a través del metraje encontrado y los célebres “jump scares” o sustos repentinos.