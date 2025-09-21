  • 21 de septiembre de 2025
Nuestro periódico ESTORRELAVEGA (WWW.ESTORRELAVEGA.COM) fue reconocido por la Sociedad Coral en un acto en el TMCE de Torrelavega

Buruaga entregará el martes a la Coral de Torrelavega la insignia ‘C’ cultural de Cantabria por su centenario

Nuestro periódico ESTORRELAVEGA (WWW.ESTORRELAVEGA.COM) fue reconocido por la Sociedad Coral en un acto en el TMCE de Torrelavega

El acto de la insignia C tendrá lugar en el Teatro Municipal Concha Espina, a las 19:30 horas

Nuestro periódico ESTORRELAVEGA (WWW.ESTORRELAVEGA.COM) fue reconocido por la Sociedad Coral en un acto en el TMCE de Torrelavega
Nuestro periódico ESTORRELAVEGA (WWW.ESTORRELAVEGA.COM) fue reconocido por la Sociedad Coral en un acto en el TMCE de Torrelavega

Santander- 21.09.2025

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, entregará este martes, 23 de septiembre, a la Sociedad Coral de Torrelavega la insignia ‘C’ cultural de la comunidad autónoma en reconocimiento a la trayectoria centenaria de la agrupación polifónica más antigua de la región y por su destacada contribución a la promoción de la cultura musical.

El acto tendrá lugar en el Teatro Municipal Concha Espina, a las 19:30 horas, y contará también con la asistencia, entre otros representantes institucionales locales y autonómicos, del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad; el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y el presidente de la Sociedad Coral, José Nicasio Gutiérrez, quien recibirá el galardón de manos de la presidenta Buruaga.

Esta distinción reconoce a personas o entidades vinculadas al ámbito de la cultura de la comunidad autónoma y consiste en una ‘C’ estilizada y esmaltada con los colores de Cantabria y con el escudo regional en dorado en la parte inferior, según lo establecido en el Decreto 32/1986, de 22 de mayo, por el que se regula de concesión de insignias en el ámbito de la cultura de Cantabria.

Fundada en 1925 bajo la dirección de Lucio Lázaro, la Sociedad Coral lleva un siglo representando a Torrelavega y a Cantabria por toda España, con una calidad y un estilo propio avalado por importantísimos premios nacionales e internacionales.

"Os sobran los méritos, porque nuestra comunidad ha aprendido con la Coral de Torrelavega a disfrutar de la música clásica y también de nuestra música popular, con una calidad y un estilo propio avalado por importantísimos premios nacionales e internacionales", señaló Buruaga durante la entrega de reconocimientos a amigos y colaboradores de la Coral, incluyendo nuestro periódico ESTORRELAVEGA (WWW.ESTORRELAVEGA.COM)

Buruaga ha explicado que la insignia consiste en una ‘C’ estilizada y esmaltada con los colores de Cantabria y con el escudo regional en dorado en la parte inferior. “Una ‘C’ que representa no solo la inicial de nuestra tierra, sino también la de la cultura en mayúsculas y la C de Coral, aunque la mayúscula en este caso la ponéis y representáis vosotros”, añadió.

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español.

