  • 21 de septiembre de 2025
El Casino continúa su programación expositiva con la muestra «Expresiones» de Sol Gutiérrez Tovar

La exposición reúne una veintena de obras en las que la pintora plasma diferentes miradas de Santander, con reconocibles paisajes de mar, naturaleza y montaña

Gema Igual anima a los ciudadanos a participar del programa cultural del Casino y pone en valor la amplia trayectoria de la artista, reconocida por la autoría de los carteles de eventos emblemáticos como la Semana Grande o los Baños de Ola

21, septiembre, 25.

El Gran Casino Sardinero acoge hasta mediados de octubre la exposición ‘Expresiones’, primera muestra en solitario de la artista Sol Gutiérrez Tovar.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha inaugurado la nueva propuesta expositiva en un acto que ha contado con la presencia de la propia creadora y del gestor cultural Jesús Mazón.

La muestra reúne una veintena de obras paisajísticas, en las que la pintora utiliza la acuarela y el acrílico para plasmar diferentes miradas de Santander, ciudad que se convierte en la gran protagonista de esta colección con reconocibles paisajes de mar, naturaleza y montaña.

Igual ha animado a los vecinos a tomar parte del programa expositivo del Casino y ha puesto en valor que, aunque se trate de la primera exposición individual de Sol Gutiérrez, la artista cuenta con una amplia trayectoria en muestras colectivas, certámenes de pintura y es reconocida por la autoría de los carteles oficiales de eventos tan emblemáticos como la Semana Grande o los Baños de Ola.

La alcaldesa ha felicitado a Gutiérrez y ha asegurado que esta exposición permite descubrir la sensibilidad y la fuerza plástica de una autora que se estrena con voz propia en el panorama artístico regional.

“Su capacidad para capturar la esencia de la ciudad quedó plasmada en el cartel de la Semana Grande 2025 o en el de los Baños de Ola 2023 y ahora, gracias a este proyecto, los ciudadanos podrán disfrutar de una selección más amplia de su obra”, ha remarcado la regidora.

“El compromiso del Ayuntamiento de Santander con la cultura se expresa a través del apoyo a quienes, desde diferentes disciplinas, contribuyen al desarrollo intelectual y estético de la ciudad. La pintura es una de esas disciplinas y exposiciones como ésta suponen una oportunidad para que el arte se encuentre con el público en condiciones adecuadas”, ha añadido Igual.

Tras la muestra de Sol Gutiérrez, la programación del Casino culminará con la conmemoración del centenario del nacimiento de Eduardo Pisano en 2026 con una muestra de su obra privada.

Este homenaje anticipado celebra la vida y legado de un artista que dejó una huella imborrable en el panorama artístico de Santander y más allá.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

