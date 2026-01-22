  • 22 de enero de 2026
Buruaga presidirá mañana el Día de Cantabria en FITUR

En su intervención en el acto institucional, que tendrá lugar a mediodía en el estand autonómico en IFEMA, la presidenta exaltará las fortalezas turísticas de la comunidad y profundizará en la estrategia del Gobierno para potenciar el sector

Santander- 22.01.2026

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, presidirá mañana el Día de Cantabria en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid, que se desarrollará, a partir de las 12:00 horas, en estand de la comunidad autónoma en el recinto ferial IFEMA.

En su intervención, que podrá seguirse en directo a través de los perfiles del Gobierno en redes sociales (YouTube, Facebook y X), Buruaga exaltará las fortalezas turísticas de Cantabria y profundizará en la estrategia desplegada por el Ejecutivo en esta legislatura para potenciar el sector, reforzar el posicionamiento de la comunidad como destino de excelencia, avanzar hacia un modelo más sostenible y desestacionalizar la oferta.

Conducido por el presentador cántabro Quijo Taronjí, el acto comenzará con la proyección de un vídeo institucional y, tras las palabras de la presidenta, concluirá con la interpretación del himno autonómico por parte de Irene Atienza, vocalista del grupo Casapalma, y con una degustación de productos regionales.

Buruaga estará acompañada en la celebración por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad; otros miembros del Consejo de Gobierno y representantes de diferentes instituciones de la comunidad, que un año más se desplazarán hasta Madrid para respaldar la presencia Cantabria en una de las ferias turísticas más importantes del mundo.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

