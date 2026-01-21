  • 21 de enero de 2026
Dos detenidos por un delito contra la salud pública

Las dos intervenciones se enmarcan en el Plan Operativo de Respuesta Policial contra el Tráfico Minorista de Drogas

Los agentes intervinieron hachís en la primera ocasión, mientras que en la segunda ocuparon marihuana, hachís y dinero en metálico

21-enero-2026. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santander a dos varones como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública, lo que ha tenido lugar en el marco de las actuaciones desarrolladas dentro del Plan Operativo de Respuesta Policial contra el Tráfico Minorista de Drogas.

La primera intervención tuvo lugar al inicio de la tarde del pasado 14 de enero, durante un servicio de patrullaje preventivo por el centro de la capital, agentes de la Policía Nacional observaron a dos varones y una mujer manipulando un mechero de manera reiterada y elaborando, aparentemente, un cigarrillo de tipo porro. Al percatarse de la presencia policial, los individuos cesaron su conducta e intentaron ocultar los objetos que portaban.

Tras ser identificados, los agentes realizaron un cacheo superficial a las personas, localizando en el interior de un bolso bandolera negro de uno de los varones, una sustancia sólida marrón, al parecer hachís, así como una defensa extensible que fue hallada oculta entre sus ropas. A la vista de las circunstancias concurrentes y la cantidad de sustancia estupefaciente intervenida, se procedió a la detención de ese hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La segunda actuación se llevó a cabo al final de esa misma tarde y en el transcurso de una patrulla peatonal realizada por el centro de la ciudad, cuando agentes policiales detectaron a un individuo, que ante su presencia mostró una actitud llamativamente nerviosa, lo que motivó la intervención policial.

Los funcionarios localizaron, tanto entre sus ropas como en una mochila que portaba, una sustancia verde, al parecer marihuana, y una sustancia compacta marrón, presuntamente hachís, así como 580 euros en metálico. Respecto a la marihuana, destacar que estaba distribuida en 18 envoltorios predispuestos para la “venta al menudeo”. Por tales hechos, el varón fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Puesta a disposición judicial

Una vez finalizadas las diligencias de investigación en cada uno de los dos casos, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su respectiva puesta en libertad.

