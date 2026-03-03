Cinco muertos por el desplome de una pasarela

Buruaga traslada la «consternación y el profundo dolor» de la sociedad cántabra por la tragedia en El Bocal

La presidenta de Cantabria María José Sáenz de Buruaga ha expresado la «consternación» y el «profundo dolor» de la sociedad cántabra tras la tragedia en la que cinco jóvenes han perdido la vida al desplomarse una pasarela en El Bocal.

Esta tarde, por causas que aún se desconocen, una pasarela cedió al paso de siete jóvenes que realizaban una ruta habitual hasta el Instituto Oceanográfico. A causa de ese desplome, cinco personas fallecieron y se busca a una sexta, mientras la única persona superviviente fue trasladada con hipotermia al Hospital Valdecilla.

«Estamos cerca de las familias, de esta tragedia que hemos vivido desde el primer momento, y estamos volcados con todos los medios disponibles al máximo nivel», ha añadido Buruaga.

La presidenta ha reiterado que es «el momento de estar cerca y acompañar al Ayuntamiento y apelar a la unidad y la coordinación entre todas las administraciones» al tiempo que también ha querido poner «en valor el magnífico trabajo de los dispositivos de rescate e intervención rápida, y de acompañar en el dolor y prestar el apoyo psicosocial a las familias».