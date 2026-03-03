  • 3 de marzo de 2026
  3. Tragedia en Santander…

Tragedia en Santander al ceder una pasarela en El Bocal

Foto: 112 Cantabria

Hacia las 16.45 horas de esta tarde, una pasarela en El Bocal cedió mientras siete jóvenes la cruzaban, cayendo y causando la muerte de cinco de ellos. Una persona permanece aún desaparecida y otra más, la única persona superviviente, ha sido trasladada con hipotermia al Hospital Valdecilla.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del gobierno de Cantabria ha recibido el aviso sobre las 16.45 horas, y se ha movilizado un amplio dispositivo en la zona con bomberos del Ayuntamiento de Santander, Salvamento Marítimo, el helicóptero del Gobierno, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y sanitarios del servicio 061.

Los jóvenes estaban haciendo la popular ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, donde hay varias pasarelas, cuando una de ellas, por causas que aún se desconocen, se derrumbó y causó esta tragedia.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO.

