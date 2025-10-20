Caída masiva de Amazon, GoDaddy y otros grandes servicios de Internet

Una caída en el servicio AWS de Amazon está provocando fallos en todo tipo de aplicaciones y páginas web, desde el gigante de los nombres de dominio y alojamiento GoDaddy hasta Fortnite y Alexa, que este lunes han dejado de funcionar de forma correcta.

Durante toda la mañana de este lunes 20 de octubre, cientos de servicios web no funcionan con normalidad. En la captura de pantalla que ilustra esta noticia aparece en GoDaddy el mensaje de error que indica que el gigante de los nombres de dominio y alojamiento está teniendo problemas técnicos.

Esta caída del servicio AWS de Amazon ha provocado el fallo de funcionamiento de juegos como Fortnite, Roblox, y programas como Dropbox, Zoom y muchas otras aplicaciones de negocios o de productividad.

También se han visto afectados servicios relacionados con la inteligencia artificial, como Perplexity, cuyo asistente tarda demasiado en responder a las consultas de los usuarios.