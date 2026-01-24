Cantabria en aviso naranja por costeros adversos, y el domingo asciende a rojo

El domingo se espera mar combinada con olas de 8 a 10 metros y rachas de viento que podrían alcanzar fuerza 9

Temporal en Cantabria – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

Santander- 24.01.2026

El Servicio de Emergencias del 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja, en la jornada de hoy, y rojo, para mañana, por fenómenos costeros adversos en el litoral.

Los avisos por mala mar han dado comienzo hoy a las 11:00 horas y se mantendrán hasta las 12:00 horas de mañana, domingo, con nivel de alerta naranja. Se prevé mar combinada del oeste a noroeste con olas de 6 a 8 metros, acompañado de rachas de viento del oeste de entre 62 a 74 kilómetros/ hora y fuerza 8.

A partir de las 12:00 horas de mañana la situación se recrudece y el nivel de riesgo asciende a rojo hasta las 00:00 del lunes, 26 de enero. La previsión para esta franja es temporal con mar combinada del oeste a noroeste y oleaje de 8 a 10 metros. Se registrarán rachas de viento de 62 a 74 kilómetros (fuerza 8), que irán rolando a 75 a 88 kilómetros/hora y fuerza 9.

Recomendaciones

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tiene cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.