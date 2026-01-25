  • 26 de enero de 2026
  1. Home
  2. Cantabria
  3. Pacita Díaz celebró…

Pacita Díaz celebró su 99 cumpleaños

.

San Vicente de la Barquera, 25 de enero de 2026-. El santuario de La Barquera, un bucólico lugar junto a la entrada del puerto, tiene ahora un nuevo atractivo con la fotografía de María Paz Díaz Castañeda, Pacita, realizada por Javier Rosendo e inaugurada el sábado con motivo de su 99 cumpleaños.

El entrañable acto contó con una amplia representación de la familia de Pacita, y la asistencia de Eva Balbín, Óscar Bustamante y Julián Vélez, concejales del Equipo de Gobierno que disculparon la ausencia de la alcaldesa Charo Urquiza, de regreso de FITUR. De parte de la regidora, Vélez trasladó el «cariño» del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera a Pacita en este emotivo día de su cumpleaños, que también contó con la presencia de la Presidenta del Parlamento de Cantabria María José González Revuelta.

La fotografía de Pacita, testigo de las rederas de San Vicente de la Barquera, forma parte del proyecto «Nuestro patrimonio es su gente». Las rederas, mujeres vinculadas al sector pesquero con un papel muy importante en la cadena de actividad del mar, son un oficio que ha ido desapareciendo, pero en San Vicente aún se mantiene.

Cada ayuntamiento de la comarca Saja Nansa expone una imagen representativa de la campaña, poniendo en valor la identidad, diversidad y el respeto de nuestros pueblos, enmarcado en el Programa Viernes impulsado por ADR Saja-Nansa y financiado por la Consejería Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

La DGT inicia una campaña de control del transporte escolar, utilizado por más de 16.000 alumnos en Cantabria Cuatro asociaciones piden a la Justicia que anule el convenio con Santa Clotilde Dos detenidos por un delito contra la salud pública

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.