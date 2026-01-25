Pacita Díaz celebró su 99 cumpleaños

San Vicente de la Barquera, 25 de enero de 2026-. El santuario de La Barquera, un bucólico lugar junto a la entrada del puerto, tiene ahora un nuevo atractivo con la fotografía de María Paz Díaz Castañeda, Pacita, realizada por Javier Rosendo e inaugurada el sábado con motivo de su 99 cumpleaños.

El entrañable acto contó con una amplia representación de la familia de Pacita, y la asistencia de Eva Balbín, Óscar Bustamante y Julián Vélez, concejales del Equipo de Gobierno que disculparon la ausencia de la alcaldesa Charo Urquiza, de regreso de FITUR. De parte de la regidora, Vélez trasladó el «cariño» del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera a Pacita en este emotivo día de su cumpleaños, que también contó con la presencia de la Presidenta del Parlamento de Cantabria María José González Revuelta.

La fotografía de Pacita, testigo de las rederas de San Vicente de la Barquera, forma parte del proyecto «Nuestro patrimonio es su gente». Las rederas, mujeres vinculadas al sector pesquero con un papel muy importante en la cadena de actividad del mar, son un oficio que ha ido desapareciendo, pero en San Vicente aún se mantiene.

Cada ayuntamiento de la comarca Saja Nansa expone una imagen representativa de la campaña, poniendo en valor la identidad, diversidad y el respeto de nuestros pueblos, enmarcado en el Programa Viernes impulsado por ADR Saja-Nansa y financiado por la Consejería Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria.