Cantabria envía un puesto de mando avanzado, instalado en Porto de Sanabria

Conforme al Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCAN) que activó ayer el Gobierno de Cantabria en fase de preemergencia para colaborar con otras comunidades autónomas que están sufriendo graves incendios forestales, especialmente en las provincias de Zamora y León, en Castilla y León, el Ejecutivo autonómico ha enviado un puesto de mando avanzado, que se ha instalado en Porto de Sanabria.

Desde allí, se encarga de coordinar la extinción del flanco izquierdo de Pico Moncalvo con, de momento, 4 brigadas forestales, que van a realizar un ataque directo, apoyados por medios aéreos, a la espera de que lleguen más medios.

El operativo que se ha desplazado hasta allí está integrado por dos técnicos de Protección Civil de Emergencias, uno como jefe del puesto de mando avanzado, y otro como apoyo técnico; el jefe del parque de emergencias de Reinosa; un Agente del Medio Natural; un sargento del parque de bomberos de Santander, y el apoyo logístico de la Cruz Roja.

Las 4 brigadas forestales proceden, 3 de ellas de Zamora y una de Salamanca, y suman un total de 28 efectivos.

