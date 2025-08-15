  • 15 de agosto de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Sin banderas rojas…

Sin banderas rojas en las playas cántabras, pero se aconseja extremo cuidado por la alerta roja por altas temperaturas

Sin banderas rojas en las playas cántabras, pero se aconseja extremo cuidado por la alerta roja por altas temperaturas
.

Hidrátese constantemente y busque la sombra, se prevén temperaturas de hasta 40 grados este festivo viernes 15 de agosto, e incluso puede haber tormentas

Cantabria vive este festivo viernes 15 de agosto con las previsiones de las temperaturas más altas de la ola de calor, que podrían llegar hasta los 40 grados. Por ese motivo, se pide a la población extremar la precaución ante las altas temperaturas, aunque las playas cántabras a las 12.00 horas presentan un panorama sin banderas rojas, lo que facilita el baño en la totalidad de la costa vigilada por Cruz Roja.

El índice de radiación para hoy es alto con un nivel de 7. Para sobrellevar la ola de calor se recomienda hidratarse constantemente, con agua, buscar la sombra, aplicarse protectores solares y vigilar de forma especial a los niños, a las personas mayores y a las mascotas para evitar golpes de calor.

También está prohibido de forma tajante hacer fuegos, para evitar el riesgo de incendios forestales.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

En las imágenes el incendio en Cabuérniga, 11 de abril de 2022, foto Gobierno de CantabriaCantabria envía a Zamora un operativo para colaborar en la extinción de los incendios forestales Foto de archivo de un incendio en Bárcena Mayor - (C) Foto: David Laguillo-CANTABRIA DIARIOCantabria ruega a los ciudadanos «máxima precaución y seguir las recomendaciones» ante la situación de alerta roja en toda la Comunidad Investigados cuatro jóvenes como presuntos autores de más 6.000 euros en daños en ValderredibleInvestigados cuatro jóvenes como presuntos autores de más 6.000 euros en daños en Valderredible
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.