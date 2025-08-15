Sin banderas rojas en las playas cántabras, pero se aconseja extremo cuidado por la alerta roja por altas temperaturas

Hidrátese constantemente y busque la sombra, se prevén temperaturas de hasta 40 grados este festivo viernes 15 de agosto, e incluso puede haber tormentas

Cantabria vive este festivo viernes 15 de agosto con las previsiones de las temperaturas más altas de la ola de calor, que podrían llegar hasta los 40 grados. Por ese motivo, se pide a la población extremar la precaución ante las altas temperaturas, aunque las playas cántabras a las 12.00 horas presentan un panorama sin banderas rojas, lo que facilita el baño en la totalidad de la costa vigilada por Cruz Roja.

El índice de radiación para hoy es alto con un nivel de 7. Para sobrellevar la ola de calor se recomienda hidratarse constantemente, con agua, buscar la sombra, aplicarse protectores solares y vigilar de forma especial a los niños, a las personas mayores y a las mascotas para evitar golpes de calor.

También está prohibido de forma tajante hacer fuegos, para evitar el riesgo de incendios forestales.