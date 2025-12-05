Cantabria estará el sábado en aviso naranja por costeros

La previsión es de mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros

Temporal en Cantabria – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

Santander- 05.12.2025

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene activos los avisos naranja y amarillo por fenómenos costeros adversos en el litoral hasta el domingo.

Durante toda la jornada de hoy el nivel de riesgo será amarillo, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros, que se extenderá hasta mañana sábado, día 6 a las 12:00 horas. En ese momento, la situación empeora y pasará a aviso naranja hasta las 03:00 horas del domingo, ante la previsión de olas de entre 5 y 6 metros. Una vez finalizado este nivel de riesgo se retoma el amarillo hasta las 11:00 horas del día 7. Se espera, de nuevo, para este último periodo temporal mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

Recomendaciones

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.