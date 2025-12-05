  • 6 de diciembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Cantabria estará el…

Temporal en Cantabria – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

Cantabria estará el sábado en aviso naranja por costeros

.

La previsión es de mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros

Temporal en Cantabria - (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO
Temporal en Cantabria – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

Santander- 05.12.2025

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene activos los avisos naranja y amarillo por fenómenos costeros adversos en el litoral hasta el domingo.

Durante toda la jornada de hoy el nivel de riesgo será amarillo, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros, que se extenderá hasta mañana sábado, día 6 a las 12:00 horas. En ese momento, la situación empeora y pasará a aviso naranja hasta las 03:00 horas del domingo, ante la previsión de olas de entre 5 y 6 metros. Una vez finalizado este nivel de riesgo se retoma el amarillo hasta las 11:00 horas del día 7. Se espera, de nuevo, para este último periodo temporal mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

Recomendaciones

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Los bloqueos masivos del fútbol se vuelven a cargar la web de PEDIDOSIS Default ThumbnailFallecen tres jóvenes en un accidente en la N-634 en Cabezón de la Sal La Fiscalía pide 148 años de cárcel al investigado por grabar a mujeres en un vestuario deportivo

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.