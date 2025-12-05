La Fundación Comillas conmemora el 140 aniversario del nacimiento de Jesús Cancio, el «poeta del mar»

Se celebrará el próximo 10 de diciembre a través de un concierto de Navidad y una conferencia sobre el poeta

Jesús Cancio, el poeta comillano, cuya dulce lira canta las tragedias del mar y el dolor de los humildes. Retrato del notable pintor montañés Ricardo Bernardo.

Santander- 05.12.2025

La Fundación Comillas ha organizado una jornada de homenaje en torno a la figura del poeta comillano Jesús Cancio, conocido como el ‘poeta del mar’, que se celebrará el próximo miércoles, 10 de diciembre.

La jornada para conmemorar el 140 aniversario del nacimiento del escritor comenzará a las 16:00 horas, en el Seminario Mayor, con la conferencia ‘Jesús Cancio, la mar como metáfora’, que será impartida por la periodista y escritora Rosa Pereda, quien tuvo ocasión de conocer personalmente al autor.

Posteriormente, a las 18:00 horas, dará comienzo en la Iglesia del Seminario Mayor el concierto de Navidad, que estará protagonizado por la coral Voces Cántabras, de Cabezón de la Sal, y la coral Brumas Norteñas, de Comillas. El recital incluirá varios poemas musicados del autor.

Dámaso López García, director de la Fundación Comillas, ha señalado que “para una institución educativa, recordar a Jesús Cancio es una obligación gustosa, es la forma de dirigir la atención de la comunidad universitaria y de la sociedad hacia el patrimonio cultural más cercano. Jesús Cancio representa la voluntad del creador que se inspira en su entorno más inmediato para dar forma artística a su experiencia. La Fundación Comillas se integra en ese entorno inmediato”.

Tanto el concierto como la conferencia son gratuitos, y están abiertos al público hasta completar aforo.

Sobre la Fundación Comillas

La Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica es una institución sin ánimo de lucro, creada en 2005, cuya misión es impulsar el crecimiento sostenible y responsable de la región, apostando por la cultura en español como herramienta de conocimiento, transformación y cohesión en la sociedad digital.

El centro universitario CIESE-Fundación Comillas, adscrito a la Universidad de Cantabria, con sede en el Seminario Mayor de Comillas, es un centro de educación superior en el que se imparten enseñanzas oficiales de grado y posgrado en lengua española y cultura hispánica. Entre ellas destacan el Grado en Estudios Hispánicos, el Máster en Enseñanza de ELE y posgrados y cursos en línea relacionados con el español.