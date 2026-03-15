Cantabria estará la tarde del lunes en aviso naranja por costeros

Al aviso amarillo por el mismo fenómeno precede al riesgo importante

En la imagen de archivo personas observan un temporal en Santander – (C) Foto: David Laguillo

Santander- 15.03.2026

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por fenómenos costeros adversos la tarde del lunes, día 16, y el amarillo de manera previa.

A las 14:00 horas de este lunes se activa el riesgo amarillo que estará vigente hasta las 16:00 horas, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros. En ese momento, y hasta las 00:00 horas del martes, se activará el aviso naranja, al incrementarse la altura de la ola a 5 a 6 metros.

Recomendaciones

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.