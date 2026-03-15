  • 15 de marzo de 2026
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Vuelven las ‘notas informativas’ de LALIGA a los medios que informan de sus bloqueos masivos a webs legítimas: ahora le toca a REDESZONE #LaLigaGate

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LALIGA no deja de apretar a cualquiera que se rebela por encima de los «portacoces» mediáticos habituales de Tebas

Cualquier Medio de Comunicación que se atreve a informar de los bloqueos masivos e indiscriminados de webs legítimas cada vez que hay fútbol impulsados por la empresa privada de Javier Tebas, gracias a una «torticera» sentencia, se arriesga a recibir una carta con veladas insinuaciones de «acciones legales» y ‘pintorescas’ reclamaciones de «rectificación».

Resumimos el caso para no aburrir: desde febrero de 2025 los operadores telefónicos bloquean direcciones IP completas que pertenecen a redes CDN como Cloudflare, AWS o Vercel, y como resultado cada vez que unos tíos corren en calzoncillos detrás de una pelota, miles de webs legítimas dejan de funcionar durante horas o días. 

Así le ha pasado a la RAE, a CANTABRIA DIARIO, a CANTABRIA RADIO, e incluso a webs de hospitales y recursos sanitarios, por resumir a unas pocas webs legítimas de las miles afectadas y no relacionadas con la piratería.

En el caso concreto del sábado, REDESZONE publicó un artículo disponible en este enlace https://www.redeszone.net/noticias/redes/bloqueos-laliga-impiden-realizar-compras-internet-redsys sobre la imposibilidad de efectuar pagos online para la compra de un jamón, que según el redactor de la noticia estaría afectando al proveedor de pagos online REDSYS.

El redactor publicó que el pago se pudo realizar una vez se activó una Red Privada Virtual (VPN), una herramienta que también está en el punto de mira de Tebas y LALIGA.

Después, durante la noche del mismo sábado, REDESZONE recibió una de las habituales «notas informativas» de LALIGA, en la que curiosamente la empresa de Tebas alega a su presunto «perjuicio reputacional» mientras parece no tener en cuenta la reputación de miles de negocios legítimos que dejan de funcionar por culpa de sus bloqueos masivos.

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