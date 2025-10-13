  • 13 de octubre de 2025
  1. Home
  2. Cantabria
  3. Cantabria homenajeó a…

Cantabria homenajeó a la Guardia Civil

.
Digiqole Ad

El domingo 12 de octubre se celebró El Pilar, patrona de la Guardia Civil

El delegado del Gobierno en Cantabria Pedro Casares presidió este domingo en Cartes el acto por el día de El Pilar junto al jefe de la Guardia Civil, el teniente coronel Julio Postigo. La Benemérita goza de una alta apreciación y cariño entre la población cántabra, y Casares destacó que «vive el mejor momento de su historia» con el mayor número de agentes en Cantabria y en España.

Cantabria cuenta con 1.293 agentes, hombres y mujeres que “nos protegen y garantizan nuestra seguridad”, un papel por el que están “en el corazón de cada español y cada cántabro”, afirmó Casares.

Además, Cantabria cuenta con la primera cántabra teniente coronel, Pilar Villasante, y con cuatro mujeres comandantes en los puestos de Ampuero, Polientes, Pesúes y Cabuérniga, “una de las plantillas con mayor tasa de mujeres de todo el país”.

Al acto, celebrado en Camino Real de Cartes, asistieron otras autoridades regionales como la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia; la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto; o el obispo de Santander, Arturo Ros.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Default ThumbnailUna auxiliar de enfermería acepta prisión de un año y nueve meses por acceder al historial clínico de su exmarido

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.