Cantabria homenajeó a la Guardia Civil

El domingo 12 de octubre se celebró El Pilar, patrona de la Guardia Civil

El delegado del Gobierno en Cantabria Pedro Casares presidió este domingo en Cartes el acto por el día de El Pilar junto al jefe de la Guardia Civil, el teniente coronel Julio Postigo. La Benemérita goza de una alta apreciación y cariño entre la población cántabra, y Casares destacó que «vive el mejor momento de su historia» con el mayor número de agentes en Cantabria y en España.

Cantabria cuenta con 1.293 agentes, hombres y mujeres que “nos protegen y garantizan nuestra seguridad”, un papel por el que están “en el corazón de cada español y cada cántabro”, afirmó Casares.

Además, Cantabria cuenta con la primera cántabra teniente coronel, Pilar Villasante, y con cuatro mujeres comandantes en los puestos de Ampuero, Polientes, Pesúes y Cabuérniga, “una de las plantillas con mayor tasa de mujeres de todo el país”.

Al acto, celebrado en Camino Real de Cartes, asistieron otras autoridades regionales como la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia; la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto; o el obispo de Santander, Arturo Ros.