  12 de octubre de 2025
Alvise Pérez anuncia su candidatura a las próximas elecciones generales

El polémico eurodiputado ha logrado reunir a 4.000 personas (más de 6.000 según el propio Pérez) en el Palacio Vistalegre de Madrid, que tiene una capacidad para 14.000 personas

Imagen de la cuenta de Telegram de Alvise Pérez en la que afirma que Vistalegre ha registrado un "lleno histórico"
Imagen de la cuenta de Telegram de Alvise Pérez en la que afirma que Vistalegre ha registrado un «lleno histórico», pese a que la capacidad total de Vistalegre es de 14.000 personas.

El polémico Luis «Alvise» Pérez, con la asistencia de unas 4.000 personas – aunque el propio Pérez eleva esa cifra hasta casi 7.000 – ha anunciado este domingo en el Palacio Vistalegre de Madrid, con una capacidad para 14.000 personas, su candidatura a las próximas elecciones generales. 

Pérez, líder de la formación Se Acabó la Fiesta (SALF), ha anunciado «deportaciones masivas» y medidas populistas al estilo de Nayib Bukele en El Salvador, como una «macrocárcel», y la aplicación de un «liberalismo radical» inspirado en los fuertes recortes públicos de Javier Milei en Argentina.

Alvise afronta causas por financiación ilegal y revelación de secretos, después de conseguir en las Elecciones Europeas más de 800.000 votos lo que se tradujo en tres eurodiputados elegidos, dos de los cuales han abandonado y denunciado a Alvise, lo que complica aún más el futuro judicial del joven político.

Aquel éxito en las elecciones europeas le otorgó visibilidad y presencia en los medios de comunicación generalistas, aunque desde entonces el proyecto ha atravesado fuertes tensiones internas, graves escándalos judiciales y cuestionamientos públicos.

