EN LA IMAGEN EL BUROFAX ENVIADO POR CANTABRIA RADIO A DIGI SPAIN TELECOM SL

CANTABRIA RADIO envía un burofax a DIGI para exigir el desbloqueo inmediato de su legítimo Medio de Comunicación, censurado a instancias de LALIGA

La operadora DIGI muestra a sus clientes un mensaje de bloqueo que atenta contra el prestigio y la reputación de CANTABRIA RADIO al atribuir presuntas «prácticas ilegales» que en ningún momento se han realizado desde el Medio de Comunicación cántabro

DIGI ‘mezcla y confunde, a mala fe’, las operaciones de webs legítimas como CANTABRIA RADIO con webs ‘piratas e ilegales’ que difunden contenidos protegidos del fútbol 

Vuelve el fútbol y con él vuelven los bloqueos masivos e indiscriminados impulsados por la empresa privada LALIGA.

En este contexto, la mayoría de las empresas de telefonía de España, para defender el ingente negocio del fútbol del cual muchas operadoras también se lucran como vendedoras de contenido además de proveedoras de servicios de Internet, se están plegando sin pudor a los deseos de la empresa privada de Javier Tebas, en virtud de una polémica y cuestionada sentencia judicial que les permite bloquear direcciones de Internet Protocol (IP) a su antojo. Como las direcciones IP son finitas, esto crea multitud de problemas porque se comparten entre miles de servicios legítimos y algunos servicios «piratas».

Esto genera que cada vez que hay fútbol de LALIGA miles de páginas web españolas legítimas dejan de funcionar, desde páginas institucionales hasta Medios de Comunicación como CANTABRIA RADIO, farmacias, repositorios de software fundamentales para el buen funcionamiento de Internet, plataformas digitales y miles de pequeños y medianos negocios legítimos que tienen todo el derecho del mundo a seleccionar los servicios de empresas legales como CloudFlare, o cualquier otra empresa legítima en virtud de la Libertad de Empresa. Nuestra radio CANTABRIA RADIO ha sufrido los bloqueos más recientes, estando inaccesible durante las horas de los partidos de LALIGA.

CANTABRIA RADIO ha enviado un burofax a la operadora DIGI, una de las empresas de telefonía del país que está ejecutando los bloqueos masivos e indiscriminados de páginas legítimas a instancias de la empresa privada LALIGA.

En concreto, en el requerimiento se exige a DIGI que deje de efectuar los bloqueos ilegítimos a dominios que no tienen nada que ver con la piratería, además de que dejen de mostrar un mensaje que atenta contra el prestigio y la reputación de CANTABRIA RADIO al atribuir presuntas «prácticas ilegales» que en ningún momento se han realizado desde el Medio de Comunicación cántabro.

Este Medio de Comunicación, y ningún otro de nuestro grupo, jamás ha llevado a cabo operación alguna favorable a la piratería de contenidos, motivo por el cual las insinuaciones de actividades ilegales vinculadas a nuestro dominio CANTABRIARADIO.COM por parte de DIGI en el citado mensaje, podrían ser constitutivas de Delito contra el prestigio y honor de nuestra marca.

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

