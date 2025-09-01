Los telecentros de Santander impartirán ocho programas formativos en septiembre

Las sesiones formativas son gratuitas y permiten el aprendizaje de conocimientos que contribuyen a reducir la brecha digital

Gómez-Barreda destaca la importancia de la capacitación tecnológica de cara a la inserción laboral de los ciudadanos

Los telecentros Callealtero, Meteorológico, Mercado de Miranda, Río de la Pila, Camarreal, San Román, Juan de Santander (Cueto) y Cazoña impartirán cursos sobre 8 programas formativos de carácter tecnológico durante este mes de septiembre.

Así lo ha anunciado la concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Chabela Gómez-Barreda, quien ha animado a los santanderinos a complementar sus conocimientos en materia digital y tecnológica.

Las sesiones formativas, de carácter gratuito se desarrollarán entre el 1 y el 29 de septiembre, y lo harán a razón de dos cursos por semana en cada telecentro. En todos los centros se desarrollarán de 9.00 a 11.00 y de 11.30 a 13.30 horas, y en el Meteorológico también habrá en horario de tarde, de 15.00 a 17.00 y de 17.30 a 19.30 horas.

Gómez-Barreda ha explicado que la programación puede consultarse y descargarse en el siguiente enlace http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/ y ha destacado la importancia que los conocimientos en el ámbito tecnológico tienen en un contexto laboral como el actual, pues son las empresas del sector las que ofrecen mayor número de ofertas de trabajo.

Entre las materias impartidas, se encuentran cursos sobre procesador de textos, informática básica, internet y correo electrónico, acceso a la plataforma Google y hoja de cálculo. También habrá programas formativos sobre almacenamiento en la nube y búsqueda de empleo en la web.

La edil ha resaltado que estas acciones formativas contribuyen a reducir la brecha en el uso de las nuevas tecnologías y facilitar el reciclaje de los trabajadores y desempleados.

También ha apuntado que se trata de cursos que suponen una alternativa formativa para aquellos que tienen ya conocimientos básicos o más avanzados.

Las inscripciones se pueden realizar en la conserjería del propio centro cívico y el 10% de las plazas están reservadas a personas con discapacidad.

Red de Telecentros de Santander

Un telecentro es un espacio municipal de encuentro y aprendizaje cuyo propósito es ampliar las oportunidades de desarrollo de grupos y comunidades facilitándoles el acceso y uso efectivo de las TIC. En estos centros, los vecinos pueden acceder a Internet y relacionarse con otras personas que también desarrollan habilidades digitales.

El Ayuntamiento de Santander ha dispuesto una red de telecentros que se extiende por todo el ámbito municipal, donde, además del acceso libre a los ordenadores, se desarrollan cursos de aprendizaje de las TIC.