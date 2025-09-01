  • 1 de septiembre de 2025
CANTABRIA RADIO envía un burofax a LALIGA para exigir el desbloqueo inmediato de su legítimo Medio de Comunicación

CANTABRIA RADIO ha enviado un burofax a la empresa privada LALIGA, gestora del fútbol español que está ejecutando los bloqueos masivos e indiscriminados de páginas legítimas y dominios no vinculados en ningún caso con la piratería ni con ninguna otra «actividad ilegal».

CANTABRIARADIO.COM pertenece a un Medio de Comunicación, de indudable prestigio, sin vinculación con la Piratería y sin vinculación alguna con la Sentencia a la que LALIGA se acoge para ordenar sus bloqueos.

En concreto, en el requerimiento se exige a LALIGA que ordene a los Operadores de Internet españoles que dejen de efectuar los bloqueos ilegítimos a dominios que no tienen nada que ver con la piratería, y además de que dejen de mostrar un mensaje que atenta contra el prestigio y la reputación de CANTABRIA RADIO al atribuir presuntas «prácticas ilegales» que en ningún momento se han realizado desde el Medio de Comunicación cántabro.

Este Medio de Comunicación, y ningún otro de nuestro grupo, jamás ha llevado a cabo operación alguna favorable a la piratería de contenidos, motivo por el cual las insinuaciones de actividades ilegales vinculadas a nuestro dominio CANTABRIARADIO.COM podrían ser constitutivas de Delito contra el prestigio y honor de nuestra marca.

Este bloqueo de nuestra radio CANTABRIARADIO.COM por parte de LALIGA durante los partidos produce un daño comercial y reputacional, entre otros, a los titulares de los dominios y podría inducir a error a terceros, ya que se vincula el dominio legítimo con presuntas “prácticas ilegales” no efectuadas en ningún momento desde el dominio bloqueado ilegalmente, en este caso CANTABRIARADIO.COM

