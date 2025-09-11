CANTABRIA RADIO pierde miles de usuarios únicos con cada bloqueo impulsado por LALIGA

Más de 10.000 visitantes únicos en siete días no dejan lugar a dudas: la imagen que ilustra esta noticia está sacada de la cuenta de CloudFlare de CANTABRIA RADIO, y ver miles de usuarios únicos es algo que contradice las afirmaciones de LALIGA en las que la empresa privada del fútbol argumenta que las webs afectadas por sus bloqueos son «inexistentes».

En la cuenta que la marca radiofónica cántabra tiene en CloudFlare, una empresa multinacional tecnológica norteamericana legítima que cualquier autónomo o empresario puede contratar en el ejercicio de su Libertad de Empresa para proteger su negocio de ataques de Denegación de Servicio (DdOs) y muchas otras amenazas cibernéticas, se refleja que más de 2.000 usuarios únicos diarios se pierden cada vez que las operadoras telefónicas, a instancias de la empresa privada LALIGA, bloquean miles de dominios y páginas legítimas, incumpliendo así la sentencia que impide afectar a terceros legales que no efectúan ningún tipo de piratería ni otra actividad ilegal.

Esta polémica ha sido tratada en varios y prestigiosos Medios de Comunicación de ámbito nacional como EL PAÍS, EL MUNDO, ELDIARIO.ES y muchos otros, mientras que las televisiones generalistas, muchas con claros vínculos e intereses económicos en el fútbol, no han dedicado ni un segundo a tratar estos bloqueos masivos e indiscriminados de páginas web legítimas cada vez que hay fútbol de LALIGA.