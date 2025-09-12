Exigen la suspensión del festival de «ultraderecha» Galerna 2025

Podemos Cantabria y Rock Contra el Fascismo han exigido, como el año pasado, la suspensión del Galerna 2025 junto a otras asociaciones antifascistas que denuncian sus ‘vínculos internacionales con la ultraderecha violenta‘

Santander, 12 de septiembre de 2025. – Podemos Cantabria ha mostrado su apoyo al conjunto de asociaciones antifascistas que desde hace meses vienen alertando de la celebración en Santander del denominado Galerna Fest, un evento organizado por la Asociación Cultural Alfonso I —dirigida por Sinforiano Bezanilla Bolado, con trayectoria en Falange Cantabria y Frente Nacional— y que cuenta con la participación de grupos y ponentes ‘vinculados a la ultraderecha europea’.

El festival, previsto para los días 26 y 27 de septiembre, incluye charlas y conciertos de bandas ‘conocidas por su ideología neonazi y por la exaltación de regímenes genocidas como el franquismo, el nazismo o el fascismo italiano. En ediciones anteriores incluso se organizaron marchas por las calles de Santander con consignas como “Reconquistemos Europa”, proyectando abiertamente un ideario racista y excluyente. Y este año ya sabemos que también se llevaran a cabo’, afirma la formación morada.

“Este festival no es un hecho aislado ni una mera actividad privada: forma parte de una red internacional de propaganda fascista”, ha denunciado la coordinadora autonómica de Podemos Cantabria, Mercedes González. “Los organizadores han reconocido sus vínculos con la organización italiana CasaPound, cuyos miembros han sido condenados por agresiones a estudiantes y personas LGTBI. Pretenden normalizar en Cantabria la violencia política, el odio y el machismo bajo la apariencia de cultura”.

Podemos Cantabria recuerda que el informe elaborado por colectivos sociales evidencia cómo el festival pretende ‘servir de espacio de captación y adoctrinamiento de jóvenes, con riesgos reales para la seguridad pública’. Además, ‘cuentan con la difusión de mentiras y fake news para incitar, veladamente, a participar en auténticos linchamientos como los ocurridos en Torre Pacheco recientemente’, insiste Podemos en un comunicado.

“Exigimos al Ayuntamiento de Santander y al Gobierno de Cantabria que asuman su responsabilidad democrática y no permitan que en nuestra tierra se blanqueen discursos de odio”, ha recalcado González. “Hay leyes claras, como la Ley de Memoria Democrática, que prohíben actos de exaltación del franquismo y del fascismo, y artículos del Código Penal que sancionan la incitación al odio. No es tolerable que se mire hacia otro lado”.

La formación morada recuerda que junto con Rock Contra el Fascismo hay múltiples asociaciones antifascistas de Santander y Cantabria llevan tiempo movilizándose contra este evento, denunciando tanto sus ‘vínculos internacionales como la impunidad con la que se intenta repetir cada año’.

“La cultura es libertad, igualdad y democracia. En Cantabria no vamos a permitir que la ultraderecha utilice la música y el espacio público para sembrar odio. Invitamos a la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones y a defender juntas una sociedad libre de fascismo”, ha concluido González.