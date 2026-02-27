Cantabria rebaja el nivel de alerta contra incendios forestales tras más de 60 horas en preemergencia

La lluvia alivia la situación pero un bombero forestal de la comarca 5 sufrió ayer quemaduras en el rostro y en la cabeza por lo que tuvo que ser atendido en el Hospital Tres Mares y se encuentra recuperándose en su domicilio

La Dirección General de Montes y Biodiversidad mantendrá activado el nivel 2 del operativo en toda la Comunidad durante al menos todo el fin de semana

A estas horas permanecen activos 3 incendios forestales y 6 en situación de controlados

Santander-27.02.2026

El Gobierno de Cantabria ha procedido a rebajar la fase de preemergencia del INFOCANT debido a la situación actual de incendios forestales en la Comunidad Autónoma y las previsiones meteorológicas para las próximas horas, pero mantiene el nivel 2 del operativo de lucha contra incendios forestales que se mantendrá activado, al menos, durante todo el fin de semana.

A estas horas permanecen activos 3 incendios forestales en Vega de Pas, Luena y Santiurde de Toranzo, y 6 permanecen en situación de controlados en los municipios de Selaya, Vega de Pas (2), Vega de Liébana, Miera y Arredondo, lo que eleva a 201 el número total en el mes de febrero.

De esta forma, la Dirección General de Montes y Biodiversidad, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, mantiene el nivel 2, en las 13 comarcas con todo el operativo disponible.

En uno de los incendios provocados en Campoo, concretamente en Aldueso, ayer por la tarde, un bombero forestal de la comarca 5 ha resultado herido leve con quemaduras en el rostro y en la cabeza, por lo que tuvo que ser atendido en el Hospital Tres Mares. Según informa el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, actualmente permanece recuperándose en su domicilio.

Asimismo, desde la Consejería agradecen la colaboración llevada a cabo con la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, la delegación de la Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria, así como el “estupendo trabajo” de todo el operativo formado por Agentes del Medio Natural, Bomberos forestales, técnicos de guardia y emisoristas en las últimas horas y a lo largo de todo el año.

El Ejecutivo autonómico hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y anima a poner en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquellas prácticas sospechosas que puedan poner en riesgo el patrimonio natural de Cantabria.