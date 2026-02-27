Dos detenidos por trapicheos de droga en Santander

Las dos intervenciones se enmarcan en el Plan Operativo de Respuesta Policial contra el Tráfico Minorista de Sustancias Estupefacientes

Los agentes intervinieron una sustancia que parecía ser hachís, con un peso aproximado de 199 gramos en la primera ocasión, mientras que en la segunda ocuparon una sustancia pulverulenta de color blanco, al parecer “speed”, con un peso aproximado de 11 gramos; y 550 euros en efectivo

27-febrero-2026. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública, lo que ha tenido lugar en el marco de las actuaciones desarrolladas dentro del Plan Operativo de Respuesta Policial contra el Tráfico Minorista de Sustancias Estupefacientes.

Intervención policial en el centro de Santander

La primera intervención tuvo lugar al inicio de la tarde del pasado 25 de febrero, cuando el CIMACC-091 (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control) de la Policía Nacional, recibió varias llamadas de ciudadanos que alertaban sobre la presencia de un varón que se acercaba a los ciudadanos, sospechando que les pudiera estar ofreciendo sustancia estupefaciente.

Inmediatamente, una patrulla policial se desplazó al lugar, localizando a un hombre en actitud de espera y que coincidía plenamente con la descripción facilitada por los testigos, por lo que detuvieron su vehículo y se dirigieron hacia él, quién al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a la carrera, siendo perseguido por los actuantes. En su intento de evasión, el varón llegó a zigzaguear entre vehículos al cruzar la calle, generando una situación de grave riesgo tanto para su propia integridad como para los conductores que circulaban por la vía. Finalmente, uno de los agentes consiguió darle alcance e interceptarlo.

Durante el cacheo superficial de seguridad, los agentes localizaron ocultas entre sus ropas, dos piezas prensadas de una sustancia, aparentemente hachís, con un peso aproximado de 199 gramos.

Por tales hechos, el individuo fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y trasladado a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado.

Intervención policial en la zona del Sardinero

La segunda actuación se llevó a cabo al final de esa misma tarde en la zona del Sardinero, cuando los agentes que se encontraban realizando labores de prevención al objeto de prevenir la venta y consumo de sustancias estupefacientes en el lugar y sus alrededores, observaron a un individuo caminando por una zona ajardinada, que cambiaba constantemente de rumbo, en actitud vigilante y aparente actitud nerviosa.

Ante esta conducta, los agentes se aproximaron al individuo para proceder a su identificación y realizar un cacheo superficial de seguridad preventivo. Durante el registro, localizaron en la mochila que portaba, un envoltorio conteniendo una sustancia pulverulenta que, según manifestó el propio implicado, era “speed”, con un peso aproximado de 11 gramos. Asimismo, portaba 555 euros en billetes fraccionados.

A la vista de lo anterior, los actuantes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito contra la salud pública y trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias pertinentes.

Puesta a disposición judicial

Una vez finalizadas las diligencias de investigación en cada uno de los dos casos, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su respectiva puesta en libertad.

Colaboración ciudadana-Policía Nacional

La Policía Nacional dispone de un correo electrónico: antidroga@policia.es, para hacer las denuncias sobre tráfico de drogas, garantizando siempre el anonimato, seguridad y máxima confidencialidad con los informantes.