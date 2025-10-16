El delegado del Gobierno destaca que la plantilla del cuerpo alcanza los 1.293 efectivos tras un incremento del 8% solo en este 2025

Cantabria recibe 65 nuevos agentes de la Guardia Civil

Santander, 16 de octubre de 2025.-

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha dado la bienvenida a los 65 nuevos agentes de la Guardia Civil que se incorporan este jueves en Cantabria para “reforzar el extraordinario trabajo” del cuerpo y les ha deseado “éxitos y aciertos” que se traducirán en más seguridad para la comunidad.

Casares ha recibido a los nuevos efectivos en la Delegación del Gobierno en un acto en el que también han participado el jefe de la Guardia Civil en Cantabria, Julio Postigo, la teniente coronel Pilar Villasante y otros mandos del cuerpo.

El delegado del Gobierno ha detallado que estos 65 nuevos agentes se repartirán entre 18 puestos y unidades especializadas de la Guardia Civil y, con ellos, la plantilla del cuerpo alcanza en la región “el mayor número de agentes de su historia”, con 1.293 efectivos.

“En este año, se ha producido un incremento del 8% en el número de agentes, con la incorporación de 93, lo que da idea del compromiso que tiene el Gobierno de España con reforzar la plantilla de la Guardia Civil, porque eso es reforzar nuestra seguridad”, ha añadido.

Casares ha apuntado que más del 20% de los 65 nuevos efectivos son mujeres y el 53% del total se repartirán entre cinco puestos de algunos de los principales municipios de Cantabria.

Así, 13 de los 65 están destinados en el puesto de Castro Urdiales, siete en el Camargo, cinco en Laredo, otros cinco en Reinosa y otros cinco en San Vicente de la Barquera.

Además, cuatro agentes irán a Potes, tres a Cabezón de la Sal y otros tres a Noja, mientras que el resto estarán en puestos como el de Astillero (1), Beranga (2), Galizano (1), Liendo (1), Pesués (1), Polanco (1), Polientes (1), Suances (2) y Valdecilla (1). Otros nueve accederán a unidades especializadas del cuerpo como Tráfico, Fronteras o Seguridad Ciudadana.

“Estos agentes se incorporan también a una de las regiones más seguras de España y, por tanto, una de las regiones más seguras del mundo”, ha ensalzado el delegado del Gobierno.

Además, Casares ha apuntado el compromiso del Gobierno de España no solo con reforzar las plantillas de la Guardia Civil sino también con “mejorar las condiciones de trabajo y las inversiones” en las dotaciones e instalaciones del cuerpo.

En este sentido, ha puesto en valor las obras de reforma de los cuarteles de Reinosa o Cabezón de la Sal y la renovación del Centro de Coordinación de Emergencias de la Guardia Civil, ubicado en la sede central de la Comandancia en Santander, que ha avanzado que se inaugurará “pronto” y será “el centro de coordinación más moderno de toda España”.