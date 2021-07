Cantabria recibirá a lo largo de estos días 21.060 dosis de Pfizer y 3.800 de Moderna

Por este motivo, las personas pertenecientes a estos grupos pueden recibir un SMS con cambios en sus citas ya programadas para la vacunación. De ser así, llegará un primer SMS de anulación, tras el que recibirán una nueva citación por la misma vía. El intervalo entre la anulación y la nueva cita no es inmediato y puede producirse cierta demora, normal en el proceso, por lo que no es necesario contactar con Salud Cantabria Responde ni con los puntos de vacunación. Simplemente se debe esperar al recibir de nuevo la cita.

