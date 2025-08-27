  • 27 de agosto de 2025
Cantabria recomienda extremar la prevención ante la dermatosis nodular contagiosa: su detección implica el sacrificio de los animales y el vacío sanitario

En Francia e Italia se han localizado varios focos

Santander- 27.08.2025

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha recomendado extremar las medidas preventivas ante la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y que se evite trasladar animales bovinos desde zonas próximas a focos detectados en países europeos como Francia e Italia. Su detección implica el sacrificio de los animales afectados y el vacío sanitario de la explotación.

En concreto, ha aconsejado limpiar y desinfectar los vehículos de origen antes y después del traslado y mantener las explotaciones en un «óptimo» estado de higiene, evitando acumular materia orgánica y las zonas de proliferación de insectos, con repelentes y desinfectantes en las épocas de mayor abundancia.

También se debe intensificar la vigilancia pasiva diaria para detectar cualquier síntoma y comunicarlo lo más rápido posible.

Por otro lado, ha recordado la obligación de comunicar a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de las comunidades autónomas cualquier sospecha de enfermedad.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en coordinación con los SVO y las comunidades siguen monitorizando e investigando los movimientos de animales vivos desde Italia y Francia a España, sin haberse detectado hasta el momento ningún caso positivo.

Focos en Francia e Italia

Desde la última comunicación emitida por el MAPA el 28 de julio de 2025, los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de Francia han notificado treinta focos más de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), once de ellos en el departamento de Saboya y diecinueve en el departamento colindante de Alta-Saboya. En total ha notificado 67 focos desde el inicio del brote en este país.

Por su parte, los SVO de Italia han notificado diez nuevos focos en la isla de Cerdeña, lo que hace un total de 47 focos.

Las autoridades de ambos países están implementando en las zonas afectadas las medidas de control contempladas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista.

En ambos países se están aplicando campañas de vacunación de emergencia en las zonas afectadas, en Italia solo en la isla de Cerdeña, con objeto de frenar el avance de la enfermedad.

