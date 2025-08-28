  • 28 de agosto de 2025
Detenido en Laredo cuando pretendía vender droga en un bar

.
La Guardia Civil le intervino marihuana, hachís y cocaína, así como 1010 euros en metálico

28 agosto de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón, de 20 años de edad, vecino de Laredo y de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en la citada localidad cántabra.

En un dispositivo de seguridad que la Guardia Civil tenía dispuesto en Laredo, con motivo de las fiestas de su localidad, se procedió a identificar a diferentes personas que se encontraban en el interior de un establecimiento, infundiendo sospechas a los agentes de un joven por su actitud sospechosa.

Identificada esta persona, se le encontró entre sus pertenencias, un total de 9 envoltorios conteniendo cocaína, un tubo de plástico con marihuana en su interior separada por dosis, 5 bolas de hachís, 1010 euros en billetes de diferentes valores, presuntamente obtenidos en ventas de droga ya realizadas, y dos teléfonos móviles.

Los agentes intervinientes procedieron a la detención de este varón, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, interviniendo la droga y el dinero.

Estas actuaciones de la Guardia Civil se enmarcan dentro de la Operación Verano 2025 y el Plan Especial de actuación para el desarrollo de un ocio responsable.

.

.