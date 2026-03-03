Cantabria sufre 20 incendios y se mantiene el nivel máximo de alerta hasta el jueves

Ayer se han provocado en Cantabria 20 incendios forestales, de los que 4 están controlados y 2 activos.



Continúan las circunstancias meteorológicas adversas al menos hasta el jueves y, con ello, el nivel máximo de alerta del Operativo. El director general de Montes y Biodiversidad Ángel Serdio explica que en estos días «nos movemos en parámetros que no comprometen la capacidad de extinción del operativo de lucha contra incendios forestales».

«El lunes hemos sufrido 20 incendios, de los que cuatro están controlados en Luena, Peñarrubia, Ramales y Selaya, y dos están activos en Arredondo y Ruesga», detalla Serdio.