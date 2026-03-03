  • 3 de marzo de 2026
Investigada por el hurto de una tabla de «snow surf» en Alto Campoo

La tabla, valorada en 1500 euros, fue recuperada antes de que procediera a su venta.

03 febrero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria, ha procedido a investigar a una mujer de 58 años, vecina de El Astillero, como presunta autora del hurto de una tabla de snow surf, valorada en 1.500 euros, y que había sido sustraída en las inmediaciones de la estación de esquí de Alto Campoo.

El pasado 16 de febrero, la Guardia Civil tuvo conocimiento del hurto de la mencionada tabla de snow surf.

Los agentes de la Guardia Civil del Puesto de Espinilla, se hicieron cargo de la investigación, pudiendo averiguar que la misma había sido puesta a la venta. Tras diferentes indagaciones, se consiguió la identidad de la persona que supuestamente hurtó la tabla cuando se encontraba apoyada en el estacionamiento de la estación de esquí.

Las pesquisas sobre la persona sospechosa permitieron averiguar que su domicilio se encontraba en la localidad de El Astillero.

Finalmente, con la colaboración de efectivos de la Guardia Civil de la citada localidad, el pasado día 25 de febrero, se procedió a instruir diligencias en calidad de investigada a una mujer de 58 años y vecina de El Astillero, como presunta autora del hurto de la tabla, recuperándose la misma y estando pendiente de entrega a su legítimo propietario.

David Laguillo
David Laguillo

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

