  • 5 de marzo de 2026
Cantabria sufrió 47 incendios el miércoles

.

En las imágenes los incendios de La Cavada y Carmona

En estos momentos 18 incendios forestales están activos en Cantabria, que se concentran en las zonas oriental y central.

Ayer se provocaron 47, lo que junto a la elevada simultaneidad llevó al Gobierno de Cantabria a activar la preemergencia del INFOCANT desde las 21 horas de ayer.

El Operativo de la Dirección General de Biodiversidad permanece activado en toda Cantabria.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

.