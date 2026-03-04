  • 4 de marzo de 2026
Recomendaciones a la población por el incendio en Los Tánagos

El Gobierno de Cantabria activa la situación 1 del PLATERCANT por el incendio de los Tánagos

Se habilita así una especial coordinación por la magnitud del fuego y la posible afección a grupos poblacionales de riesgo y medioambiental

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa ha activado la situación 1 del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT), a las 8.20 horas por el incendio declarado en una nave industrial del polígono de los Tánagos de Val de San Vicente.

Se habilita así una especial coordinación por la magnitud del fuego y la posible afección a grupos poblacional de riesgo y medioambiental, por los productos químicos almacenados en el interior vinculados a la propia actividad de la empresa.

Además, se ha solicitado la dotación de agua al servicio de Montes del Ejecutivo, a bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y al servicio de bomberos del Seve Ballesteros, en este caso a través de
Delegación de Gobierno. También el helicóptero autonómico Maya Dama va a realizar descargas de agua sobre la factoría.

El Centro de Coordinación Operativo (CECOP) está reunido para coordinar todos los trabajos y acciones relativas a la resolución de la emergencia.

De manera preventiva, el Ejecutivo a enviado un mensaje de Es-Alert a una zona muy localizada del entorno de la factoría, para poner sobre aviso a la población de la situación y la necesidad de terner una especial atención a la población de riesgo.

Consejos

Sin que sea necesario el confinamiento general de la población, en las inmediaciones en el polígono de los Tánagos, el Gobierno de Cantabria recomienda que los grupos de riesgos como mujeres embarazadas, personas mayores o con patologías cardiacas y pulmonares extremen la prudencia y limiten la actividad al aire libre.

También aconseja mantener puertas y ventanas cerradas; y, en caso de pertenecer a un grupo de riesgo y notar un empeoramiento de los síntomas, contactar con los servicios de atención sanitaria y seguir el tratamiento prescrito. Finalmente, insta a seguir las indicaciones de las autoridades y estar atentos a los avisos de las fuentes oficiales.

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

