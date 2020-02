CC OO denuncia la “nefasta” actuación de Ambuibérica respecto al coronavirus

Print This Post

-CCOO denuncia que Ambuibérica envió a su personal a Potes a buscar a una posible afectada por coronavirus ‘sin haber recibido ningún protocolo de actuación’

-El sindicato ha criticado que los dos técnicos de transporte sanitario que acudieron a Liébana ‘sólo tenían un manual y que recibieron las instrucciones de actuación por teléfono durante el trayecto’

-Laura Lombilla: “No entendemos cómo el SCS no toma medidas drásticas para acabar con estos incumplimientos que pueden poner en riesgo la salud de toda la población”

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha denunciado que Ambuibérica, la empresa que gestiona el servicio de transporte sanitario en Cantabria, ‘no ha cumplido con las guías y protocolos de actuación en el servicio’ que ayer miércoles realizaron dos de sus técnicos de transporte sanitario hasta Potes para asistir a una posible afectada por Coronavirus que, afortunadamente, ha dado negativo en las pruebas que se la realizaron en Valdecilla.

El sindicato ha lamentado que los y las trabajadoras de Ambuibérica, a pesar de haber recibido por parte de la empresa los Equipos de Protección Individual (EPI’S) necesarios para evitar posibles contagios, ‘no han tenido ningún tipo de formación sobre cómo utilizarlos’.

“Es una tremenda irresponsabilidad por parte de la empresa que, además, conscientes de que no habían cumplido con su obligación en lo que se refiere a prevención de riesgos laborales, simplemente se limitaron a entregarles un manual informativo muy extenso para que se lo leyeran en el trayecto desde su base hasta Potes. Es una actitud impresentable, no entendemos cómo el Servicio Cántabro de Salud (SCS) no toma medidas drásticas para acabar con estos incumplimientos que podrían suponer un importante peligro y un riesgo para la salud tanto para la plantilla como para la población en general”, ha subrayado Laura Lombilla, secretaria de Salud Laboral de CCOO de Cantabria.

En este sentido, desde el sindicato se ha señalado que ‘se están incumpliendo los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, referentes a la formación e información a los trabajadores y trabajadoras sobre cómo prevenir los riesgos laborales y el Real Decreto 664/ 1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados por la exposición a agentes biológicos durante el trabajo’.

Hay que tener en cuenta que, concretamente, se trata de un riesgo biológico del grupo 4, definido en el artículo 3 y que dice textualmente que “aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz”.

CCOO ha insistido en la ‘actitud deplorable’ de Ambuibérica que, a pesar de haber tenido tiempo suficiente para haber realizado tanto los protocolos de actuación como la formación obligatoria a todo el personal de la empresa, más de un mes, el no haberlo hecho supone una ‘grave irresponsabilidad’, opina el sindicato en un comunicado.

Por si todo esto no fuera suficiente, tanto la empresa como el SCS ‘indicaron a los trabajadores que realizaron el servicio a Potes que, una vez concluido, limpiaran la ambulancia con agua y lejía’. “Es intolerable que Ambuibérica, con el beneplácito del SCS, siga sin acatar la sentencia que exime al personal técnico sanitario de realizar la limpieza de los vehículos y más en casos tan sensibles donde la probabilidad de contagio es muy elevada”, ha dicho Lombilla.

‘El despropósito y el desatino de Ambuibérica parece no tener fin. Las dos personas que realizaron el servicio a Potes recibieron instrucciones de que tenían que acompañar a la paciente al interior del Hospital Marqués de Valdecilla y llevarla hasta el box 3 de aislamiento cuando no es responsabilidad de los técnicos el acompañamiento de los usuarios’, señala el sindicato. “Afortunadamente, los trabajadores se negaron a que se vulnerasen sus derechos laborales pues ellos no tienen por qué hacer esto”, ha concluido Lombilla.

