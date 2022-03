CCOO convoca una concentración en protesta por las patronales de la dependencia que se niegan a actualizar las tablas salariales de 2022

· La movilización será este jueves, a partir de las 12.00 horas, en la residencia Stella Maris, gestionada por Domus VI, de la calle Guevara de Santander

· Aunque hay residencias que ya han aplicado la subida, las grandes cadenas como Orpea, DomusVI, Colisee, Clece, Senior, Vitalia, GSR y las empresas de la atención domiciliaria hacen ‘oídos sordos’

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarias y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) han convocado para mañana jueves, 3 de marzo a las 12.00 horas, una concentración frente a la residencia Stella Maris, gestionada por Domus VI, en la calle Guevara de Santander, en protesta por la negativa de las asociaciones empresariales de la dependencia a actualizar las tablas salariales para el año 2022.

La movilización, que se enmarca dentro de las movilizaciones nacionales, viene a colación de la negativa a aplicar lo que dice un convenio que afecta a más de 240.000 personas trabajadoras de toda España en residencias, centroa de día y atención domiciliaria, de las que alrededor de 6.000 trabajan en Cantabria.

La mesa de negociación del convenio se constituyó en octubre de 2018, debiéndose aplicar la pertinente actualización salarial que recoge el artículo 8 del mismo, el IPC real del año anterior a diciembre de 2021, que representó un 6,5%.

“Esta cuestión fue planteada en la Comisión Paritaria del convenio por CCOO, único sindicato firmante del mismo, petición que fue rechazada por las asociaciones empresariales del sector tanto en esta comisión como en la mediación ante el SIMA solicitada por CCOO que tuvo lugar el pasado 8 de febrero de 2022”, ha señalado en rueda de prensa Carlos Ateca, secretario de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, que ha estado acompañado por Silvia Solar, responsable de Intervención Social de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria.

Para Ateca, “es absolutamente injustificable que las asociaciones empresariales en el ámbito estatal se nieguen a aplicar de forma adecuada una cláusula de revisión salarial que no ha planteado ningún problema en los últimos años, amparándose en una excusa fatua sobre una artificial discusión en cuanto a la cuantía que se tiene que aplicar, en un ejercicio de cinismo lacerante que se manifiesta tras dos años de congelación salarial (en este periodo la clase empresarial no ha tenido ningún problema en aplicar la cláusula de revisión), a través de la cual los salarios se han precarizado bastante con una sensible pérdida de poder adquisitivo”.

Se trata de una “actitud intransigente” que se repite por parte de las asociaciones empresariales desde prácticamente la constitución de la mesa negociadora, en un “largo y tortuoso” proceso de negociación que está bloqueado desde la celebración de la última reunión en noviembre de 2020.

“La oferta de reanudación propuesta por las asociaciones justo después de la conclusión de la Comisión Paritaria representa un simulacro del que CCOO no va a participar hasta que se lleva a cabo la pertinente actualización salarial de las tablas de 2022”, ha manifestado Ateca.

El incremento del 6,5% no sólo supone la aplicación de una cláusula de revisión, sino que responde a la extrema necesidad de incremento salarial en un sector en la que las condiciones de trabajo se han precarizado sensiblemente en los últimos años, con especial crudeza durante la pandemia del COVID, en la que se han hecho patentes los graves déficits de plantilla existentes en los centros de trabajo.

Ejemplos a seguir en Cantabria

Desde el sindicato, se ha valorado positivamente que, en Cantabria, las asociaciones empresariales FED y LARES han recomendado a sus asociados el incremento salarial que se ha llevado a cabo en algunas residencias, como por ejemplo, La Calidad en Dependencia, Asilo de Torrelavega, San Francisco de Reinosa, Santa Ana de Santoña, Santa Ana de Cabuérniga, San Cipriano, La Caridad, Igareda y Balbás de Carrejo, Fundación Apóstol Santiago…

Sin embargo, hay otras que están haciendo ‘oídos sordos’. “Son las grandes cadenas como Orpea, Domus VI, Colisee, Clece, Senior, Vitalia, GSR y ninguna de las empresas que se dedican a la atención domiciliaria.

“Por ello nos manifestaremos mañana ante la Residencia Stella Maris, gestionada por DOMUSVI en la calle Guevara 26, una de las que no cumple y que, además, gestiona el servicio de ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Santander”, ha señalado Silvia Solar.

Además, los representantes sindicales han subrayado que CCOO continuará con otras medidas de presión hasta que las asociaciones empresariales se avengan a actualizar las tablas salariales del año 2022, con lo que se reanudaría la negociación ‘desde la buena fe’ en aras de acordar mejoras de las condiciones de trabajo y económicas de las personas trabajadoras.