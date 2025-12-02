CCOO denuncia que un corte de gas por impago deja sin calefacción a un colegio de Laredo

El sindicato advierte que la compañía de gas ha cortado el suministro como consecuencia de los impagos del Ayuntamiento de Laredo, una situación que «no es de recibo» y pone de manifiesto «el abandono de la educación pública en Cantabria»

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha denunciado que el Colegio Público de Educación Especial Pintor Martín Sáez ha amanecido este martes sin calefacción debido a un corte de gas como consecuencia de los impagos del Ayuntamiento de Laredo, municipio donde se ubica el centro educativo, a la compañía suministradora.

“Una desagradable sorpresa que se ha encontrado el equipo directivo y que supone una gravísima situación, con peores consecuencias aún en los días de frío que estamos viviendo y con niños y niñas escolarizadas en educación especial”, ha advertido Conchi Sánchez, secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, quien ha apuntado que “además de la falta de calefacción, el centro se ha quedado sin posibilidad de utilizar la cocina del comedor por este corte”.

Para Sánchez, “el abandono de la educación pública en Cantabria es manifiesto y la irresponsabilidad del Ayuntamiento de Laredo, terrible, como lo es la dejadez de la Consejería de Educación no haciendo nada ante esta situación”.

El sindicato ha trasladado su apoyo al equipo directivo, profesorado y familias del centro y ha subrayado que “desde CCOO, estaremos muy pendientes de estas circunstancias ya que no es de recibo que, por causas económicas de una administración pública, se cercene el derecho a la educación de niños y niñas que, de hecho, son los más vulnerables, personas con discapacidad que hoy ya se han quedado sin clases, con el perjuicio que supone para ellas y sus familias, así como para el personal del centro”.

A las puertas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, “el alumnado, familias y profesorado del Pintor Martín Sáez tienen que celebrarlo de esta triste manera”, ha concluido Sánchez, que ha señalado que “tras una concentración improvisada por parte del equipo docente, a lo largo de la mañana han restablecido el servicio, asegurando desde el Ayuntamiento que es un problema administrativo con la licitación”.