Dos investigados por robar focos que estaban siendo retirados de los túneles de la A-67

Se denunció el hurto de 250 focos.

Los agentes localizaron ventas de aluminio y cobre que podían proceder de focos, en días posteriores a su sustracción.

03 diciembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a instruir diligencias, en calidad de investigados, a dos varones de 40 y 31 años de edad, como presuntos autores de un delito de hurto, al sustraer focos que estaban siendo sustituidos por otros más modernos en los túneles de la A-67.

La Guardia Civil recibió una denuncia por la sustracción de 250 focos en los túneles de la A-67 entre Reinosa y Cartes. Dichos hechos habían ocurrido en el segundo fin de semana de noviembre. Los mencionados focos habían sido retirados de los túneles, quedando depositados en lugares habilitados en la citada vía hasta que se procediera a su traslado a otro lugar.

Componentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Torrelavega, comenzaron una investigación, que les condujo a dos furgonetas en la que se sospechó que podían haber estado cargando focos en el citado fin de semana.

Continuadas las indagaciones, se pudo averiguar que, tras el citado fin de semana, se realizaron ventas en chatarrerías de aluminio y cobre, más de 130 kilos, procedentes de focos que previamente habían sido desmontados.

Con los datos conseguidos se pudo averiguar la identidad de dos varones, uno de ellos con más de una docena de detenciones e investigaciones, principalmente por hechos delictivos contra el patrimonio, que podrían estar relacionado con estos hechos.

A finales de noviembre y una vez localizados, en dependencias de la Guardia Civil se les ha procedido a instruir diligencias como presuntos autores de un delito de hurto, continuándose las indagaciones al sospechar que pudiera haber alguna otra persona más relacionada con estos hechos.