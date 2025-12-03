  • 3 de diciembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Dos investigados por…

Dos investigados por robar focos que estaban siendo retirados de los túneles de la A-67

.

Se denunció el hurto de 250 focos.

Los agentes localizaron ventas de aluminio y cobre que podían proceder de focos, en días posteriores a su sustracción.

03 diciembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a instruir diligencias, en calidad de investigados, a dos varones de 40 y 31 años de edad, como presuntos autores de un delito de hurto, al sustraer focos que estaban siendo sustituidos por otros más modernos en los túneles de la A-67.

La Guardia Civil recibió una denuncia por la sustracción de 250 focos en los túneles de la A-67 entre Reinosa y Cartes. Dichos hechos habían ocurrido en el segundo fin de semana de noviembre. Los mencionados focos habían sido retirados de los túneles, quedando depositados en lugares habilitados en la citada vía hasta que se procediera a su traslado a otro lugar.

Componentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Torrelavega, comenzaron una investigación, que les condujo a dos furgonetas en la que se sospechó que podían haber estado cargando focos en el citado fin de semana.

Continuadas las indagaciones, se pudo averiguar que, tras el citado fin de semana, se realizaron ventas en chatarrerías de aluminio y cobre, más de 130 kilos, procedentes de focos que previamente habían sido desmontados.

Con los datos conseguidos se pudo averiguar la identidad de dos varones, uno de ellos con más de una docena de detenciones e investigaciones, principalmente por hechos delictivos contra el patrimonio, que podrían estar relacionado con estos hechos.

A finales de noviembre y una vez localizados, en dependencias de la Guardia Civil se les ha procedido a instruir diligencias como presuntos autores de un delito de hurto, continuándose las indagaciones al sospechar que pudiera haber alguna otra persona más relacionada con estos hechos.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Eduardo Arasti, en foto de Lara Revilla/Gobierno de CantabriaArasti reclama al Ministerio que aumente la potencia eléctrica del centro logístico de La Pasiega Cantabria lanza la tarjeta única de transporte en autobuses regionales y urbanos Foto de archivo de un temporal en Santander - (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIOCantabria estará la tarde del martes y el miércoles en aviso naranja por costeros

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.