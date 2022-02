CCOO exige combatir la precariedad en la hostelería con el impulso de la reforma laboral

Los datos de coyuntura turística ya reflejan algunos indicadores en niveles previos a la pandemia pero la recuperación del empleo en la hostelería está ‘marcada por salarios bajos y elevadas tasas de temporalidad y empleo parcial’

Marta Careaga: “El principal caballo de batalla en la hostelería en Cantabria son las horas extra, todas las personas que vienen al sindicato dicen que trabajan más de lo estipulado en su contrato”

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha señalado hoy que el informe sectorial ‘Basta de Precariedad en Hostelería’, presentado el pasado 27 de enero por CCOO, pone de manifiesto las condiciones de precariedad que caracterizan el empleo en hostelería, actividad fundamental del sector turístico.

A pesar de que los ERTE han evitado en gran medida una destrucción estructural del empleo en este sector de actividad tras el inicio de la crisis sanitaria en 2020, la senda de recuperación económica iniciada en 2021, con datos de coyuntura turística para el segundo semestre del año que reflejan ya algunos indicadores en los niveles previos a la pandemia, la recuperación del empleo en la hostelería está marcada por salarios bajos y elevadas tasas de temporalidad y empleo a tiempo parcial, condiciones de precariedad que se agravan aún más en el caso del trabajo de las mujeres.

Marta Careaga, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria, ha subrayado que en la región “el principal caballo de batalla son, además de la temporalidad y la parcialidad, las horas extras. No hay trabajador o trabajadora del sector que venga al sindicato que no diga que trabaja más horas de las que tiene estipuladas por contrato. Horas que, además, no le son retribuidas”, ha lamentado.

El sindicato ha subrayado que el segundo semestre de 2021, una vez iniciada la senda de recuperación de la actividad turística, se cierra en Cantabria con una cifra total de 712.520 viajeros, que supone el 90,4% (77,4% a nivel nacional) de los registrados antes de la pandemia (788.388 viajeros); con una cifra de 603.534 turistas nacionales que ya casi alcanzan los niveles de entonces (97,9%; 616.585 turistas nacionales en el segundo semestre de 2019). Y, aunque la cifra de viajeros extranjeros, 108.986, está aún en el 63,4% de los registrados en el segundo semestre de 2019 (171.803), este indicador muestra también una importante recuperación.

Respecto al empleo, según los datos de ocupación de la Encuesta de Población Activa (EPA), el cuarto trimestre de 2021 constata un aumento del 17% en la hostelería, lo que supone 218.300 empleos más que los que había en el cuarto trimestre de 2020 en el conjunto del país, hasta alcanzar al cierre de 2021 la cifra de 1.516.200 personas ocupadas.

Sin embargo, aún son 176.700 empleos menos que en el cuarto trimestre de 2019 (53.100 menos en alojamiento y 123.600 menos en restauración). Del total de personas ocupadas en el sector, 330.800 personas (22% del total) trabajan en actividades de alojamiento y 1.185.400 (78% del total) en la restauración; es decir, 74.600 puestos de trabajo se han recuperado en el subsector del alojamiento (+29% en 2021) y 143.700 en el de la restauración (+14%). La recuperación del empleo ha sido más intensa para las mujeres, con un aumento de la ocupación femenina en el sector del +22%.

“Las mujeres vuelven a ser las más perjudicadas de nuevo, al empeorar las condiciones del trabajo que recuperan ahora. Así, en el sector de hostelería en Cantabria están ocupadas 28.654 personas, de las que 23.860 son personal asalariado en el sector privado, lo que supone ya haber recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia, con 1.729 personas ocupadas más y 3.640 personas asalariadas más que en el tercer trimestre de 2019”, ha apuntado Marta Careaga.

Sin embargo, el 48% de la contratación es temporal y el 17% del personal trabaja a tiempo parcial, frente a tasas medias del 25% y 16%, respectivamente, para el conjunto de la actividad económica del país, y del 39% y 29%, respectivamente, del sector.

“El empleo femenino en el sector representa el 56% del total. Pues bien, entre las trabajadoras del sector, la tasa de temporalidad alcanza el 51% y el empleo a tiempo parcial llega a suponer el 18% del total”, ha indicado la secretaria general de la Federación de Servicios.

En términos de afiliación a la Seguridad Social, hay 2.201 afiliaciones más en diciembre de 2021 que un año antes (+18,9%), computándose un total de 13.857 afiliaciones en el régimen general en hostelería, aunque también aquí se constata un leve descenso de 349 afiliaciones respecto a la cifra de 14.207 afiliaciones de diciembre de 2019.

Por todo esto, frente a la precariedad en el sector, CCOO marca 10 ejes de actuación, que pasan por desarrollar y reforzar la estructura de negociación colectiva -incluyendo la posible evolución desde marcos provinciales a autonómicos -; dignificar los salarios; reducir los niveles de temporalidad y parcialidad a través de planes por la calidad del empleo y regulando el contrato fijo discontinuo; limitar externalizaciones de actividades troncales y garantizar la aplicación del convenio; incluir los riders; apostar por la Salud laboral, la Igualdad y la Formación; e impulsar los proyectos ‘Tarjeta profesional’ y ‘Hoteles Justos’.

CCOO emplaza a las patronales a impulsar el desarrollo sectorial de la reforma laboral a través del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (ALEH) y los convenios colectivos sectoriales, en muchos casos en situación de negociación o bloqueo. En el caso de Cantabria, el convenio da cobertura a unas 15.000 personas trabajadoras y ha vencido el pasado 31 de diciembre, por lo que se va a abordar ahora su negociación.