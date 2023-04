CCOO y UGT celebran el Primero de Mayo en Santander bajo el lema «Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios»

La tradicional manifestación del 1 de Mayo saldrá a las 12.00 horas de la calle Jesús de Monasterio y concluirá en el templete de los Jardines de Pereda

CCOO y UGT se manifestarán este 1 de Mayo, lunes, por las calles de

Santander con una reivindicación muy clara: ‘Subir salarios, bajar precios,

repartir beneficios’.

La manifestación comenzará a las 12.00 horas en la

calle Jesús de Monasterio (a la altura de la Delegación de la ONCE) y

recorrerá las calles de la capital cántabra hasta el templete de los

Jardines de Pereda.



Según han señalado en rueda de prensa los secretarios generales de ambas

organizaciones sindicales, Rosa Mantecón (CCOO) y Mariano Carmona (UGT),

este Primero de Mayo tiene un marcado carácter reivindicativo, donde el eje

central será la recuperación del poder adquisitivo de los salarios porque,

aunque la inflación se esté moderando, sigue estando determinada por el

exceso de los beneficios empresariales, que ha repercutido en el incremento

de los precios, especialmente en los de primera necesidad, siendo los

paganos los trabajadores.



En este sentido, tanto Mariano Carmona como Rosa Mantecón han apelado a la

importancia del Diálogo Social y de la Negociación Colectiva para soportar

la crisis inflacionista y para seguir avanzando en derechos y conquistas

sociales.



“En este año electoral los partidos políticos tienen que saber que si

quieren contar con nosotros, con los sindicatos de clase, tienen que

conocer nuestra hoja de ruta y sentarse a negociar en el marco legítimo del

Diálogo Social”, ha señalado Mariano Carmona, que ha puesto ejemplos de

algunos de los logros conseguidos como “la subida del Salario Mínimo

Interprofesional (SMI) a 1.080 euros, que está haciendo de tractor de

muchos sectores donde no existe negociación colectiva o el subsidio para

mayores de 52 años, los ERTE, el teletrabajo, los avances en igualdad o la

estrategia nacional para la seguridad y la salud en el trabajo”.



Rosa Mantecón, por su parte, ha incidido en la importancia de dar un

impulso a la negociación colectiva porque “hay más de mil convenios

pendientes de negociación, -en Cantabria 14 sectoriales y casi 90 de

empresa-”, y ha apuntado que lo deseable sería que contaran con el paraguas

del AENC (Acuerdo por el empleo y la negociación colectiva), “que es el

mejor instrumento para evitar brechas como las que estamos viendo en el

último año, con más conflictividad en los sectores más fuertes y

organizados, arrancándose mejores acuerdos, mientras que en otros menos

organizados se han producido los peores incrementos salariales, y ha

concretado en el sector de la hostelería, donde encima su patronal hace

apología de la precariedad”.



Carmona y Mantecón han hecho balance de lo conseguido en este periodo en el

que han insistido en el fortalecimiento del diálogo social y la

concertación y han subrayado el incremento del 47% del SMI, la reforma

laboral y la reforma de pensiones.



“Queremos lanzar un mensaje a los trabajadores para que acudan

masivamente a votar porque no nos podemos resignar a que no haya políticas

de control de precios en materias tan sensibles como la vivienda o los

alquileres y porque en las urnas se deciden las políticas que se van a

acometer y necesitamos un gobierno que apueste por las políticas sociales,

por los servicios públicos, por la política industrial y por combatir la

despoblación”, ha dicho la secretaria general de CCOO de Cantabria.



“Estamos observando que Europa ha perdido peso y poder en relación con

otras potencias y para recuperar posiciones hay que apostar por una

economía sostenible, hacer una desglobalización y ser socialmente

responsables para estar preparados antes los vaivenes que puedan surgir.

Por eso hay que exigir a la clase política de nuestra región que diseñe un

nuevo modelo productivo que no esté sujeto al sector servicios para poder

hacer frente a los vaivenes de la economía y ahí es clave el Diálogo

Social”, ha concluido el secretario general de UGT de Cantabria.

En Reinosa

Además de la manifestación que recorrerá las calles de Santander, los

secretarios generales de CCOO y UGT han recordado que en Reinosa también se

celebrará el Primero de Mayo una concentración, a las 13.00 horas, en la

plaza del Ayuntamiento campurriano, liderada por la representación sindical

de las principales industrias de la comarca pero a la que están llamados

todos los vecinos de Campoo.