  • 25 de agosto de 2025
  3. Clientes denuncian «amenazas»…

Clientes denuncian «amenazas» de LALIGA por utilizar CloudFlare

La empresa privada LALIGA, dirigida por Javier Tebas, habría enviado una carta a un pequeño blog tecnológico de usar la IP 104.21.16.1 del gigante tecnológico norteamericano por la «omisión deliberada de sus obligaciones frente a la comisión de delitos» de propiedad intelectual

«Por utilizar el proxy de #cloudflare en http://elblogdelazaro.org #laliga acaba de amenazarme con denunciarme por omisión de denunciar a #cloudflare por permitir que se utilicen sus servicios para piratear su futbol, esto esta tomando un cariz mafiosos que apesta», se afirma desde un blog tecnológico que ha recibido una carta de LALIGA por utilizar los servicios de la multinacional tecnológica CLOUDFLARE.

La empresa LALIGA está llevando a cabo desde hace meses una cruenta batalla contra la piratería digital en la retransmisión ilegal de los partidos de fútbol de España, apoyada por una polémica sentencia de diciembre de 2024, en la que la principal empresa de telefonía del país se denunció a sí misma para obtener una sentencia favorable a los intereses del fútbol.

La polémica sentencia, que se intentó anular sin éxito, les permite, con el apoyo de las principales empresas de comunicaciones del país que a su vez venden paquetes de televisión con el fútbol, bloquear direcciones enteras de Internet Protocol (IP) provocando que, cada vez que hay fútbol, miles de páginas web inocentes que nada tienen que ver con la piratería ni con el fútbol, dejen de funcionar.

En el caso concreto de Elblogdelázaro.org, esa web se aloja en los servidores JERRY.NS.CLOUDFLARE.COM y ROSA.NS.CLOUDFLARE.COM, algo que no es ilegal ya que la empresa tecnológica CLOUDFLARE es un negocio legal, establecido y reconocido en todo el mundo, que proporciona servicios de protección frente a ataques pirata como Ddos, entre otras amenazas.

LALIGA, sin embargo, acusa al dueño del dominio de «omisión deliberada de sus obligaciones frente a la comisión de delitos», solo por el mero hecho de compartir la dirección IP 104.21.16.1 con miles de otras páginas web inocentes.

No es la primera vez que la empresa de Tebas acusa a los clientes legales de «omisión», ya que en su momento causaron revuelo sus palabras a la presidenta de la Real Academia Española (RAE) a quien también acusó por «compartir» su IP con presuntos contenidos ilegales.

«Ejercitaremos las acciones judiciales correspondientes (penales y civiles) tanto frente a los responsables de dichas vulneraciones, como frente a todos aquellos que por acción u omisión cooperen con las mismas», afirma LALIGA.

LALIGA ha utilizado la dirección fraudeaudiovisual@laliga.es para contactar con CLOUDFLARE y enviar esa carta al propietario del dominio.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

