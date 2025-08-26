Alvise Pérez no ha vuelto a sortear su sueldo de eurodiputado

Luis «Alvise» Pérez durante su comparecencia tras las Elecciones Europeas de 2024

El polémico Luis ‘Alvise’ Pérez prometió que sortearía su sueldo de eurodiputado, pero hasta la fecha tan solo ha realizado dos sorteos públicos, según se recoge en su propia página web «Diputado cumpliendo» en www.diputadocumpliendo.com que antes era «Alvise cumpliendo» (ahora no funciona), donde se dice que hubo tres sorteos, aunque el último no se ha realizado públicamente.

El sueldo de Pérez asciende a los 10.377 euros brutos al mes, y en su grupo de Telegram prometió que haría sorteos mensuales, si bien ahora ha declarado que, tras los problemas con la Agencia Tributaria y una oscura donación de 100.000 euros del presunto estafador dueño de un criptochiringuito, Pérez no sortea su sueldo. En cambio Alvise, a quien en su momento sí se pudo ver ayudando en las terribles inundaciones que afectaron a Valencia en octubre de 2024, asegura haber donado tres meses de ese sueldo a los afectados por la DANA en Valencia.

‘Se acabó la fiesta’ (SALF) es la agrupación de electores con la que Alvise consiguió llegar al Parlamento Europeo tras recibir el voto de más de 800.000 personas, algo muy destacable teniendo en cuenta que Pérez carecía de la estructura tradicional de los partidos políticos y su nacimiento vino con el único altavoz de las Redes Sociales.

Sus votantes, desencantados con los partidos tradicionales, también han criticado a Pérez tras la recepción de 100.000 euros de CryptoSpain, e incluso su grupo de Telegram, donde antes había más de 800.000 suscriptores, ha bajado hasta los 657.000 miembros.

Además, Pérez también ha tenido problemas con sus dos compañeros de escaño parlamentario por SALF, que han dado la espalda al sevillano mientras Pérez les realizaba duras acusaciones y exponía sus datos en su grupo público.