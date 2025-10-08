  • 8 de octubre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Condenado a dieciséis…

Condenado a dieciséis años y medio de prisión por agresión sexual a la hija de su pareja en repetidas ocasiones

.
Digiqole Ad

Mostraba a la menor, de diez años, vídeos pornográficos y le pedía que se grabara desnuda

Reconoció la integridad de los hechos, que se dan por acreditados por el testimonio de la niña, las muestras de material genético de él en el cuerpo de ella y los vídeos que almacenaba en su móvil

Santander, 8 de octubre de 2025.-

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dieciséis años y medio de prisión a un hombre por agredir sexualmente en repetidas ocasiones a la hija de su pareja, de diez años, tomar imágenes de las relaciones, pedirle que se grabara desnuda y mostrarle vídeos pornográficos.

En una sentencia que no es firme, el tribunal le considera autor de un delito continuado de agresión sexual con penetración a menor de dieciséis años, de un delito de elaboración de pornografía infantil y de un delito de exhibicionismo.

Además de la pena de prisión, le impone una medida de libertad vigilada durante diez años; le inhabilita para ejercer la patria potestad, tutela o curatela por un periodo de dieciocho años; también le inhabilita para trabajar con menores durante treinta y cinco años, y le prohíbe acercarse y comunicar con la menor por un periodo de veintinueve años.

En concepto de responsabilidad civil, le condena al pago de una indemnización de 20.000 euros a la niña por el daño moral que le ha ocasionado la agresión sufrida.

Hechos probados

Según los hechos probados, el acusado aprovechaba “que en muchos momentos se hallaba al cuidado de la menor y se encargaba de acostarla por la noche en su dormitorio” para acometer las agresiones.

Así, “con intención de satisfacer su ánimo libidinoso, sometió a la menor a toda clase de actos sexuales a los que la misma no se oponía dada la relación análoga a la parental que mantenía con el acusado”.

“Prevaliéndose de dicha relación, en decenas de ocasiones el acusado realizó a la menor tocamientos, la penetró vaginal y analmente, y la obligó a practicarle felaciones, conductas que repitió en numerosas ocasiones, hasta incluso dos o tres veces por semana”, señala la sentencia.

Añade que la menor, “por su corta edad y por temor a las consecuencias de que se supieran tales hechos, no informó a nadie de lo que ocurría”.

Además, dado que la menor “apenas comprendía la naturaleza de tales actos en los que se venía obligada a participar”, el acusado “procedió a exhibirle películas pornográficas, requiriendo a su hijastra para que realizase las prácticas sexuales que se veían en tales vídeos”.

También “le pidió que se tomase a sí misma fotos y vídeos en los que apareciese desnuda, mostrando sus senos, nalgas y genitales o duchándose desnuda, lo cual ella realizó”. El propio acusado también grababa a la menor “mientras mantenía con ella las relaciones sexuales descritas”.

Él reconoció la integridad de los hechos

La Audiencia ha llegado al convencimiento de que el acusado cometió tales hechos en base a las pruebas que ha reunido y a que él los reconoció en su integridad durante la vista oral.

En primer lugar, el tribunal valora el “minucioso y detallado” relato de la menor, cuyo testimonio fue reproducido en el juicio. La Audiencia lo considera “claro, coherente y convincente”, por lo que le otorga “plena credibilidad y verosimilitud”.

Además, ese testimonio ha sido corroborado por los informes de los psicólogos del Equipo Psicosocial adscrito a los juzgados, que describen un escenario compatible con una vivencia de agresión sexual intrafamiliar.

Por otro lado, también corroboran la versión de la menor las muestras que le tomaron y que confirman la presencia de ADN de él en el cuerpo de ella, y las grabaciones de material pornográfico encontradas en el teléfono del acusado.

Por eso, la sala “está firmemente convencida, más allá de cualquier duda razonable, de que el procesado ejecutó sobre la niña de edad sensiblemente inferior a los dieciséis años los actos de contenido sexual que se han descrito, le ha exhibido películas de contenido pornográfico y le ha grabado tanto desnuda como manteniendo relaciones sexuales”.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

San Vicente de la Barquera - (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIOLa Guardia Civil investiga a los presuntos autores de hurtos en San Vicente de la Barquera El delegado del Gobierno en Cantabria recibirá al embajador de Palestina en España Un Guardia Civil fuera de servicio detiene a una mujer por un intento de robo con violencia

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.