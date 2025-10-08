  • 8 de octubre de 2025
Interceptado un vehículo con dos cabezas de venado de origen ilícito

Interceptado un vehículo que contenía dos cabezas de venado de origen ilícito

.
La Guardia Civil intervino las dos piezas, que carecían del precinto obligatorio

La persona que transportaba las cabezas ha sido denunciada por infracción grave a la Ley de Caza de Cantabria, pudiendo superar los 3.000 euros la sanción.

08 octubre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a denunciar a un vecino que fue sorprendido en las proximidades de Potes, mientras transportaba en un vehículo dos cabezas de venados de las que no pudo demostrar su trazabilidad.

El SEPRONA de la Guardia Civil de Cantabria, viene realizando diferentes servicios preventivos durante la berrea, de investigación, como los relacionados con la aparición de cuerpos de venados muertos en la zona de Valdeprado del Río, o la localización de posible caza furtiva, entre otros.

Dentro de estos servicios, el pasado lunes, sobre las 21.00 horas, efectivos del SEPRONA inspeccionaron un vehículo en las proximidades de Potes, localizando en el maletero dos cabezas de venado.

Dichas cabezas carecían del precinto obligatorio, siendo por tanto su transporte ilegal, al no acreditarse la trazabilidad de las mismas y desconociendo su origen.

Por estos hechos, la persona sorprendida con las cabezas, ha sido denunciada al supuestamente contravenir la Ley de Caza de Cantabria, considerándose los hechos una infracción grave, al transportar piezas de caza o sus despieces, con el incumplimiento de la obligatoriedad de llevar el preceptivo precinto, pudiendo llevar aparejada la denuncia una sanción que podría superar los 3.000 euros.

Los agentes intervinieron las mencionadas piezas, quedando las mismas depositadas a disposición del Gobierno de Cantabria.

.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

