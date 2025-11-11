  • 11 de noviembre de 2025
Cortes nocturnos de tráfico en los túneles de Astillero (S-10), La Albericia (S-20) y La Morcilla (S-30)

Se cerrarán al tráfico en horario nocturno, de 22:00 a 6:00 horas, en distintas noches hasta el 19 de noviembre

Además, se cortará al tráfico el ramal de la salida 7 de la autovía S-10, en dirección Santander junto al túnel de Astillero, los días 12 y 13 de noviembre, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Se han establecido itinerarios alternativos, debidamente señalizados con destino a Santander, Torrelavega o Bilbao.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de modernización de los túneles de Astillero, La Marga y Maliaño en la autovía S-10, La Albericia en la S-20 y La Morcilla en la S-30. Estas obras cuentan con un presupuesto de 4,8 millones de euros con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En el desarrollo de estos trabajos, se va a llevar a cabo el extendido de la capa de rodadura, previo fresado del aglomerado existente, en los túneles de Astillero, La Albericia y La Morcilla. Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se van a producir afectaciones al tráfico en las siguientes fechas:

Desde las 22:00 horas de hoy, día 11, hasta las 6:00 horas del 12 de noviembre, se cortará al tráfico el túnel de Astillero en la autovía S-10 en dirección Bilbao.

Desde las 22:00 horas del 12 de noviembre hasta las 6:00 horas del 13, se cortará al tráfico el túnel de Astillero en la autovía S-10 en dirección Santander.

Desde las 22:00 horas del 13 de noviembre hasta las 6:00 horas del 14, se cortará al tráfico el túnel de La Albericia en la autovía S-20 en ambas direcciones.

Desde las 22:00 horas del 17 de noviembre hasta las 6:00 horas del 18, se cortará al tráfico el túnel de La Morcilla en la autovía S-30 en dirección Bilbao.

Desde las 22:00 horas del 18 de noviembre hasta las 6:00 horas del 19, se cortará al tráfico el túnel de La Morcilla en la autovía S-30 en dirección Santander.

Además, se va a proceder a la ejecución de un cruce de calzada en el ramal de la salida 7 de la autovía S-10, en dirección Santander, en las proximidades a la boca del túnel de Astillero. Por ello, este ramal se cortará al tráfico los días 12 y 13 de noviembre, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Los cortes y los itinerarios alternativos hacia Santander, Torrelavega y Bilbao estarán debidamente señalizados. Además, como medida complementaria, habrá un operario señalista en cada una de las zonas afectadas.

